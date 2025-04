Trecho problemático, Contorno Norte acumula acidentes e imprudência de motoristas

Motorista de ônibus escolar falando ao telefone enquanto dirige, motoboy ultrapassando entre caminhões e trafegando pela faixa proibida, motociclista utilizando capacete inadequado, pedestre atravessando no meio da rodovia… Quantos flagrantes podem ser registrados no Contorno Norte em apenas 30 minutos? Essas foram algumas das infrações observadas pelo repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, nas tardes dos dias 9 e 17 de abril.

Condutores e pedestres se arriscam cortando caminho de forma irregular ao passar pelo trecho da PR-418. No entanto, o show de infrações no Contorno Norte não é recente. O “Transtorno Norte”, como é conhecido, é um dos trechos mais problemáticos da PR-418, ligando Curitiba à cidade de São Paulo e às cidades do Sul do país. Com longas filas e tráfego intenso, o trecho se destaca como um dos líderes de acidentes no estado. Confira alguns flagras:

Entre janeiro e 24 de abril deste ano, o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná (BPRv/PMPR) registrou cinco mortes e 38 feridos, em 30 ocorrências já contabilizadas em 2025. A maioria dos sinistros foi causada por motoristas de automóveis (22) e de motocicletas (14), principalmente nos finais de semana. Somente aos domingos, sete acidentes resultaram em 14 feridos.

No mesmo período foram lavrados 2.606 autos de infração na PR-418, entre os quilômetros 0 e 21. A maior parte dos registros foi registrada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com 2.390 infrações. O excesso de velocidade lidera os registros, com 2.589 anotações.

Polícia afirma que aumentou fiscalizações no Contorno Norte

Em nota para a Tribuna, o BPRv informou que a sinalização da via foi readequada pela concessionária responsável, com o objetivo de alertar os motoristas sobre as características do trecho. A fiscalização também foi intensificada para reduzir o número de infrações, muitas delas graves.

No início de abril, o presidente da concessionária Via Araucária anunciou que o trecho passará por obras de duplicação da rodovia. O projeto inclui a implantação de 780 metros de novas faixas, 180 metros de acostamentos e a readequação dos trevos, visando maior fluidez e segurança no trânsito.

Atenção dos motoristas é necessária para reduzir acidentes no trecho

Para diminuir o número de acidentes e ocorrências no trecho, também é necessária a colaboração dos condutores. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), é necessário respeitar os limites de velocidade, manter distância segura entre os veículos e evitar ultrapassagens indevidas.

Em dias de chuva ou neblina, a recomendação é redobrar a atenção, a fim de identificar situações de risco e agir com segurança em condições adversas. Além de recomendável, o uso do cinto de segurança é obrigatório, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).