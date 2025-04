Transporte de vigas vai bloquear Rodovia dos Minérios; veja cronograma

A partir de terça-feira (29), a Rodovia dos Minérios (PR-092) passará por bloqueios temporários em horários específicos devido ao início das obras de duplicação da via. Nesta fase, serão transportadas e instaladas vigas de concreto no trecho localizado em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Confira abaixo os dias e horários dos bloqueios programados, que vão de 29 de abril a 6 de maio:

29/04 (terça-feira) : quatro paradas (duas pela manhã e duas à tarde);

: quatro paradas (duas pela manhã e duas à tarde); 30/04 (quarta-feira) : duas paradas no período da tarde;

: duas paradas no período da tarde; 02/05 (sexta-feira) : duas paradas no período da manhã;

: duas paradas no período da manhã; 03/05 (sábado) : duas paradas (duas pela manhã e duas à tarde);

: duas paradas (duas pela manhã e duas à tarde); 05/05 (segunda-feira) : duas paradas no período da tarde;

: duas paradas no período da tarde; 06/05 (terça-feira): duas paradas no período da manhã.

Durante cada bloqueio, a rodovia será totalmente interditada, incluindo os acessos à pista. A previsão é que as interdições durem de 20 a 30 minutos em cada ponto sinalizado conforme indicado na imagem a seguir.

Localização dos pontos de bloqueio na Rodovia dos Minérios. Foto: DER/PR.

Vigas fazem parte do novo viaduto que liga Almirante Tamandaré e Colombo

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), as 16 vigas, com 33 metros de comprimento e 60 toneladas cada, compõem a estrutura do novo viaduto no entroncamento entre a Rodovia dos Minérios e a Rodovia do Calcário (PR-509), que liga os municípios de Almirante Tamandaré e Colombo, na RMC.

Duplicação da Rodovia dos Minérios custará R$ 50,7 milhões aos cofres públicos

A duplicação da Rodovia dos Minérios inclui a construção de uma nova pista central dupla em pavimento rígido de concreto, vias marginais, o novo viaduto no entroncamento das rodovias, uma passarela para pedestres, além de calçadas, de ciclovias e da manutenção das estruturas de iluminação e de drenagem. Com 56,21% de execução, o investimento total na obra é de R$ 50,7 milhões.