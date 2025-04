Novo espaço de lazer na Grande Curitiba terá parque de aventuras, palco para shows e muito mais

A Lei que autoriza a concessão de uso da área da Pedreira do Atuba, para implantação de um novo espaço de lazer para a população, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná de quarta-feira (23).

A partir desta formalização, abre-se caminho para que os estudos de viabilidade sejam concluídos para posterior análise da Procuradoria Geral do Estado (PGE).



A lei 22.365/2025, sancionada pelo Governador do Paraná, Ratinho Junior, autoriza o Poder Executivo a conceder à uma pessoa jurídica, mediante licitação, o uso para conservação do paredão rochoso, operação, manutenção e exploração da Pedreira do Atuba, localizada no município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba.

No terreno atualmente desocupado, estão três áreas que totalizam 119.278,95 metros quadrados, onde estão previstas a implantação de atividades como escalada, parque de aventuras e tirolesa, entre outras.

“Com essa lei, é dado um passo importante para que a equipe técnica conclua os estudos e avance para as próximas etapas que antecedem a licitação. A previsão é de que até o final do ano a população perceba as melhorias”, disse o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia.

Como será o novo espaço na Grande Curitiba?

O projeto prevê um palco aberto para realização de eventos de pequeno porte, conforme, as demandas da população local que surgiram na consulta pública. O espaço deve ser estruturado como um parque de lazer, e ter condições de atender eventos, feiras e festividades locais.

Também deve ser autorizado o livre acesso de pesquisadores e geólogos para realização de pesquisas científicas e ambientais, atendendo a comunidade acadêmica que poderá explorar as características da pedreira.

Para o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), que junto com a Secretaria de Planejamento elaborou o modelo de concessão, a aprovação do projeto representa um avanço para a região.

“A concessão da Pedreira do Atuba mostra como o Estado pode liderar soluções inovadoras para espaços públicos, promovendo desenvolvimento urbano, geração de emprego e valorização regional com responsabilidade e planejamento”, conclui o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos.

Estruturado com apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o projeto faz parte do Programa de Parcerias do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL). A expectativa de investimentos é na ordem de R$ 36 milhões ao longo dos 30 anos de concessão.

Quais são os próximos passos para a implantação do novo espaço?

Com a publicação da lei, os técnicos devem finalizar os estudos de viabilidade já nos próximos dias. Depois, passa-se à análise da PGE, e à ratificação do governador. Na sequência, os documentos são encaminhados para análise prévia do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que tem o prazo de 90 dias para se manifestar sobre o projeto.

Após este andamento, acontecerá o lançamento do edital de licitação para a escolha do parceiro privado para a realização das obras e demais andamentos.

