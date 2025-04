Apostas de Curitiba ganham prêmio com a Mega Sena 2855; Já conferiu seu jogo?

Dois apostadores de Curitiba viveram momentos de pura emoção, na noite desta quinta-feira (25), com o sorteio da Mega Sena 2855. Os dois apostadores acertaram cinco dos seis números, o que rendeu um prêmio de R$ 50,8 mil para cada um. Nada mal, hein?

Resultado Mega Sena 2855: 12, 16, 24, 31, 51 e 55

O prêmio máximo, de R$ 25 milhões, saiu para uma aposta de Balneário Gaivota, em Santa Catarina.

As apostas de Curitiba que ganharam na Mega Sena foram feitas nas Lotérica Mocelin, no bairro Capão Raso, e na Santa Quitéria Loterias, no bairro Santa Quitéria. Cada um dos apostadores investiu R$ 5 no jogo para ganhar o prêmio de R$50.815,78. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 6 Sim Simples 1 R$50.815,78 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$50.815,78



O próximo sorteio da Mega Sena ocorre neste sábado e tem como prêmio a bolada de R$ 3,5 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Na o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

