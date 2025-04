Mega festa em igreja de Curitiba deve reunir 30 mil fiéis no fim de semana

A 25ª Festa Nacional da Divina Misericórdia de 2025 acontece nesta sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27) em Curitiba. O evento, realizado no bairro Umbará, deve atrair mais de 30 mil pessoas durante os três dias de programação.

A festa conta com diversas atrações: shows nacionais do universo católico, como de Diego Fernandes e Alvaro & Daniel; a Caminhada Vocacional; missas e momentos de oração. O público também poderá apreciar o tradicional bolo com medalha de Jesus Misericordioso e aproveitar as opções gastronômicas da praça de alimentação e o almoço festivo de domingo.

Desde 2000, quando o Papa João Paulo II decretou que o segundo domingo da Páscoa seria dedicado à Divina Misericórdia, o Santuário – em parceria com a Congregação dos Padres Marianos – promove a festa com o objetivo de levar os participantes a experimentarem o amor e a misericórdia de Deus.

Almoço da 25ª Festa Nacional da Divina Misericórdia

Neste ano, a festa tem como novidade o novo espaço que foi construído especialmente para receber as atividades culturais, oracionais e para o almoço festivo, proporcionando mais conforto e ampliando a capacidade de público.

“Preparamos um ambiente cultural de 1.500 m² para missas, shows e pregações, além de uma praça de alimentação de 1.000 m², para que possamos atender melhor os participantes. A expansão reflete o nosso compromisso em acolher os fiéis com infraestrutura adequada para uma experiência espiritual e social mais completa”, comenta o Padre Luis Antonio Buckta, pároco e reitor do Santuário.

Festa com churrasco de igreja

Na parte gastronômica, os participantes poderão desfrutar de diversas opções, além do cardápio tradicional do “churrasco de igreja” com arroz, maionese, farofa, salada de alface, tomate, vinagrete e carne assada, no domingo (27). Também integram o cardápio, porções de frango com aipim, torresmo crocante, pastel tradicional, além de doces como churros e crepes.

Os ingressos para o almoço festivo estão sendo vendidos a partir de R$ 45 e podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos.

Já o bolo de “Jesus Misericordioso” contará com 2 mil fatias, cada uma acompanhada por uma medalha de Jesus Misericordioso.

Caminhada Vocacional

A tradicional Caminhada Vocacional acontecerá no domingo (27) e deve reunir mais de 10 mil participantes, com início às 6h, partindo da Paróquia São Jorge, no bairro Portão, em direção ao Santuário Divina Misericórdia.

Por trás do evento trabalham aproximadamente 600 voluntários, que se empenham nos preparativos e no atendimento durante a festa.

Programação completa da 25ª Festa Nacional da Divina Misericórdia de 2025

25 de abril – Sexta-Feira

07h: Missa (Santuário);

15h: Missa na Hora da Misericórdia;

16h: Tarde da Misericórdia – Adoração;

16h: Abertura da praça de alimentação;

18h30: Gotas de Misericórdia;

19h: Missa e oitavo dia da Novena à Divina Misericórdia;

21h: Show com Diego Fernandes + Adoração com Pe. Anderson Rosa.

26 de abril – Sábado

14h: Abertura praça de alimentação;

15h: Hora da Misericórdia com Pe. Clayton Muñoz;

15h30: Show com Gabrielly Juliana da Cruz;

16h45: Tarde da Misericórdia – com Pe. Clayton Muñoz;

19h: Missa e último dia Novena à Divina Misericórdia;

21h: Show com Flávio Vitor Jr.

27 de abril – Domingo

06h: Caminhada Vocacional – Saída Paróquia São Jorge;

06h: Missa (Santuário);

08h: Missa (Santuário);

09h15: Acolhida dos Devotos;

10h: Missa com Dom Amilton – Consagração das Famílias, entronização e Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso;

11h30: Almoço festivo;

13h: Tarde Oracional com Pe. Cleberson Evangelista e Pe. Luis Erlin.

15h: Missa com Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso;

16h45: Tarde da Misericórdia – com Alvaro e Daniel;

19h: Missa de encerramento da Festa da Misericórdia.

Almoço festivo 27/04

1º lote – até dia 24 de abril – R$ 45,00

2º lote – até o dia R$ 50,00

De 06 a 11 anos – R$ 25,00

Área Vip por dia (Diego Fernandes 25/04 e Flavio Vitor Junior 26/04)

3º Lote – Até o dia

INTEIRA – R$ 120,00 + taxa

MEIA – R$ 60,00 + taxa

SOLIDÁRIA (1kg de alimento ) – R$ 60,00 + taxa

Informações:

festadamisericordia.com

Endereço: Estr. do Ganchinho, N° 570 – Umbará, Curitiba – PR

Ingressos

https://www.diskingressos.com.br/evento/8771/2025-04-27/pr/curitiba/festa-nacional-divina-misericordia-2025-almoco-festivo