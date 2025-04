Prefeitura fecha cratera gigante em Curitiba. Mas buraco na beira de viaduto segue dando “BO”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Problemão no bairro

A prefeitura de Curitiba concluiu a reparação da área próxima à linha do trem, no bairro Cajuru. As obras para conserto de um buraco localizado nas margens da Avenida Maurício Fruet, ao lado da estação-tubo Germânia, começou 12 de abril.

Em nota, a prefeitura informou que a tubulação de águas pluviais no local foi consertada com a autorização da Rumo, empresa responsável pela área afetada pela erosão.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A Rumo destacou que, por se tratar de uma área operacional, o acesso é permitido apenas a profissionais autorizados.

Nesta terça-feira (23), a área já estava planificada, sem os desníveis e a vegetação que antes encobriam os buracos. Veja as fotos:

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Buraco próximo ao viaduto na Avenida permanece

Apesar da conclusão das obras no ponto mencionado, outro buraco foi identificado pelo repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, nas proximidades. A cratera está situada próxima aos trilhos, em uma área de vegetação ao lado do viaduto que separa a Avenida Maurício Fruet da Rua Desembargador Mercer Júnior.

O local tem manilhas expostas, muito lixo acumulado e serve de mocó para desocupados.

Questionada sobre o buraco, a Rumo informou que, nesta semana, a prefeitura apresentou a documentação necessária para executar o reparo na galeria. Conforme previsto no contrato de concessão, a empresa está analisando o projeto para aprovação.

Em resposta à Tribuna do Paraná, a Secretaria de Obras Públicas de Curitiba comunicou que enviará uma equipe para fazer a vistoria no local.

Segundo buraco está beirando um viaduto do bairro. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Denúncia feita pelos moradores

A denúncia sobre as condições da área foi encaminhada por meio do Caçadores de Notícia. Moradores da região demonstraram preocupação com o risco de acidentes, já que não havia fiscalização e o terreno estava tomado pela vegetação. Segundo relatos, o espaço também era utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua e ponto para consumo de drogas.

Em março, durante a produção da reportagem, a Tribuna do Paraná identificou que a área concentrava dois buracos grandes em uma distância de menos de 200 metros.

