Dono do perfil ‘Choquei Curitiba’ é preso suspeito de extorquir mais de 60 pessoas

O dono do perfil ativo nas redes sociais ‘Choquei Curitiba’ foi preso na manhã desta quinta-feira (24), na capital paranaense, suspeito de expor informações falsas ou íntimas e exigir dinheiro em troca para apagar as publicações.

O homem de 29 anos é investigado por praticar o crime de extorsão contra mais de 60 pessoas por meio das redes sociais. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu ele no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Durante a ação, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, foram apreendidos celulares e computadores que serão encaminhados à perícia. Confira alguns prints divulgados pela polícia:

Vítimas denunciaram extorsão do perfil Choquei Curitiba

As investigações começaram após o registro de boletins de ocorrência relatando que perfis em uma rede social estavam sendo usados para extorquir usuários. “Essas páginas faziam postagens criminosas com ofensas, mentiras ou informações íntimas das vítimas e exigiam dinheiro para que novas publicações não fossem feitas ou para apagar as já realizadas”, explicou o delegado da PCPR, Thiago Lima.

As vítimas, todas moradoras de Curitiba, eram orientadas pelo autor a realizar os pagamentos por meio de Pix, com valores enviados a contas bancárias variadas. Em prints divulgados pela PCPR, os pagamentos solicitados eram de R$ 300, R$ 800 e R$ 1 mil.

O suspeito utilizava diversos perfis com o nome “Choquei Curitiba” e variações. Com frequência, as contas eram apagadas para dificultar a identificação e evitar que fossem denunciadas na plataforma.

A PCPR segue com as investigações. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.