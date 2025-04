Com nova regra, Curitiba vai distribuir mudas de árvores; veja programação

A Prefeitura de Curitiba promoverá distribuição gratuita de 10 mil mudas de árvores nativas e frutíferas na segunda (28) e terça-feira (29), nas dez regionais da cidade. Cada regional disponibilizará mil mudas.

Desta vez, os interessados em receber as mudas terão de apresentar um documento e um comprovante de residência para a retirada. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) pede também que as pessoas levem uma sacola própria para transportar as mudas.

A exigência de documentação tem como objetivo cadastrar o destino das mudas para que seja feito um controle de georreferenciamentio pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). As informações serão incluídas no Hipervisor da Prefeitura, plataforma de convergência e compartilhamento de dados públicos.

Curitiba é a quarta capital mais arborizada do Brasil

O Censo Demográfico 2022: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgado no dia 17 de abril, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou Curitiba como a quarta capital mais arborizada do Brasil, atrás de Campo Grande (MS), Goiânia (GO) e Palmas (TO).

A média nacional de ruas que possuem pelo menos uma árvore por rua é de 66%. Em Curitiba, esse índice é de 85,2% das vias. Com 52 parques, Curitiba também tem uma das maiores áreas verdes por habitante do Brasil.

Regras para plantar árvores em Curitiba

Todo plantio de árvore feito em ruas de Curitiba precisa ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A escolha da espécie para as vias públicas deve seguir regras e normas definidas pelo Departamento de Arborização e Produção Vegetal.

Segundo o diretor do departamento, José Roberto Roloff, plantios irregulares de árvores frutíferas e invasoras geram problemas em calçadas e na sinalização viária. Quando o morador quiser plantar árvore em ruas ou áreas públicas, deve fazer antes a solicitação pela Central 156 informando o local. O pedido será enviado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que fará a avaliação.

Cronograma de entrega de mudas de árvores em Curitiba

Segunda-feira (28)

MANHÃ

Tatuquara

Endereço: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n.

Bairro Novo

Endereço: Rua Tijucas do Sul, 1.700.

CIC

Endereço: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460.

Pinheirinho

Endereço: Av. Winston Churchill, 2.033.

TARDE

Cajuru

Endereço: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150.

Boa Vista

Endereço: Av. Paraná, 3.600.

Portão

Endereço: Rua Carlos Klemtz, 1.700.

Terça-feira (29)

MANHÃ

Matriz

Endereço: Praça Rui Barbosa, 101.

Santa Felicidade

Endereço: Rua Santa Bertila Boscardin, 213.

TARDE

Boqueirão

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430.