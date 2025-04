Saiba quais são as regras para plantar árvores em vias públicas de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você sabia que para plantar árvores nas ruas de Curitiba é necessário obter autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA)? Isso porque o plantio inadequado de algumas espécies pode causar problemas na sinalização viária e danificar calçadas. No caso de espécies invasoras, há também o risco de desequilíbrio ecológico e impactos negativos à saúde da população.

Segundo o diretor da Secretaria, José Roberto Roloff, é fundamental considerar a estrutura do local e fatores como a presença de fiação elétrica, aérea ou subterrânea, antes da execução do plantio.

“Todo o plantio feito em ruas, praças, bosques ou parques precisa ter uma avaliação prévia e autorização técnica. As pessoas pensam que por ser uma área pública podem fazer o que quiser e não é assim. Depois que as árvores crescem elas interferem no ambiente ao redor”, explicou.

Autorização para plantar árvore em Curitiba

A autorização pode ser solicitada pela Central 156. No site ou no aplicativo, basta selecionar a opção “Árvore”, encontrar a opção “Mudas em vias públicas” e clicar em “Abrir pedido”. Após o preenchimento dos dados, o requerimento será encaminhado para análise da Secretaria.

Critérios para o plantio de árvores em locais públicos

Entre alguns dos aspectos avaliados pela SMMA estão: largura das calçadas, presença de redes elétricas, sistemas de drenagem de água e esgoto, além da sinalização viária. Também é necessário respeitar o espaçamento mínimo entre as mudas, que varia de cinco a 12 metros, conforme a espécie.

Alguns exemplos de plantios errados em vias públicas estão listados a seguir:

Espécies de grande porte com desenvolvimento monopodial (plantas que não se ramificam), como araucária e palmeira, plantadas embaixo da rede elétrica;

Plantio próximo a radares, muros, moradias e postes, especialmente aqueles com transformador;

Arbustos em esquinas, impedindo a visão no trânsito;

Espécies com frutos grandes que podem ferir pessoas ao cair, causar a queda de pedestres por sua polpa abundante espalhada nas calçadas, danificar carros.

Precisa de permissão para plantio em áreas privadas?

Em Curitiba não há restrições para o plantio de árvores em terrenos particulares, como residências, comércios, escolas ou shoppings. No entanto, é importante observar restrições quanto a espécies exóticas, pois algumas são proibidas por lei.