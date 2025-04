Tiradentes: veja horário de funcionamento dos comércios em Curitiba

O Dia de Tiradentes encerra o feriado prolongado nesta segunda-feira (21). Nesta data, alguns comércios e serviços de Curitiba operam em horários diferenciados. No entanto, redes de farmácias, supermercados, postos de combustíveis e shoppings funcionam normalmente.

Entre as redes de supermercados que funcionam normalmente estão o Condor e o Angeloni, que atendem das 8h às 22h; o Max Atacadista, o Festval e o Assaí, com funcionamento das 7h às 22h; e o Carrefour, das 8h às 21h.

O Mercado Municipal do Capão Raso também estará aberto, das 10h às 19h, enquanto o Mercado Municipal de Curitiba permanece fechado às segundas-feiras.

Shoppings em Curitiba vão abrir no Feriado de Tiradentes?

Alguns shoppings da cidade terão horários especiais devido ao feriado. Confira a seguir a lista com os horários de funcionamento:

Shopping Palladium : das 11h às 23h;

: das 11h às 23h; ParkShoppingBarigüi*: das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 12h às 20h (praça de alimentação);

das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 12h às 20h (praça de alimentação); Jockey Plaza Shopping : das 10h às 22h;

: das 10h às 22h; Shopping Mueller : lojas e quiosques: das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 11h às 22h (restaurantes e praça de alimentação);

: lojas e quiosques: das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 11h às 22h (restaurantes e praça de alimentação); Shopping Ventura : das 10h às 22h;

: das 10h às 22h; Shopping Curitiba : das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 11h às 20h (praça de alimentação);

: das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 11h às 20h (praça de alimentação); Shopping Jardim das Américas* : das 12h às 21h;

: das 12h às 21h; Shopping Crystal* : das 14h às 20h;

: das 14h às 20h; Pátio Batel* : das 14h às 20h (lojas e praça de alimentação) e das 12h às 22h (somente restaurantes com serviço);

: das 14h às 20h (lojas e praça de alimentação) e das 12h às 22h (somente restaurantes com serviço); Shopping Estação : das 10h às 22h (lojas e praças de alimentação);

: das 10h às 22h (lojas e praças de alimentação); ParkShopping Boulevard*: das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 12h às 20h (praça de alimentação).

Ônibus de Curitiba vão seguir tabela de domingo no feriado

O transporte público de Curitiba e da Região Metropolitana opera, no feriado de Tiradentes, com os horários de domingo e feriado. Os ônibus da Linha Turismo circulam das 8h30 às 17h, com intervalos de 15 minutos entre as saídas.

Dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas nesta segunda-feira, das 8h às 17h, conforme determinação da Prefeitura de Curitiba. As unidades que estarão abertas são: Bairro Novo, Tingui, Menonitas, Uberaba de Cima, Caiuá, Ouvidor Pardinho, Vila Feliz, Santa Amélia, Campina do Siqueira e Moradias da Ordem. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) seguem com atendimento normal durante o feriado.