Mulher é resgatada de helicóptero após cair de cavalo na Grande Curitiba

Uma mulher de 47 anos foi resgatada de helicóptero pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após cair de um cavalo em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste domingo (20).

A vítima sofreu traumas na face e múltiplas fraturas pelo corpo. Ela foi encaminhada ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Veja momento em que helicóptero da PRF se aproxima do local:

A patrulha da PRF foi acionada via SIATE por volta das 12h30. Em conjunto com a equipe do SAMU, o atendimento foi iniciado 14 minutos após a decolagem. Ao estabilizar a paciente, o transporte até o hospital levou cerca de 10 minutos.