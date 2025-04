Carreta acessa área de escape na BR-376 e evita acidente; assista

No sábado (19), uma carreta utilizou a área de escape no km 671,7 da BR-376, sentido Santa Catarina, em Guaratuba, no litoral do Paraná, para evitar um acidente. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o motorista identificou uma pane no sistema de freios e conseguiu acessar a zona de segurança.

No canto esquerdo do vídeo, é possível vê-lo manobrando o veículo para entrar na área de escape, enquanto o tráfego segue normalmente nas demais pistas.

Confira o vídeo:

Vidas salvas!🙌🏻



🚚 Neste sábado (19) foi registrada uma entrada na Área de Escape do km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O motorista da carreta utilizou o dispositivo de segurança após verificar pane no sistema de freios. Ninguém se feriu!@ANTT_oficial pic.twitter.com/RZfITBIBE2 — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 19, 2025

Áreas de escape nas estradas do Paraná

Além do ponto no km 671,7, a BR-376 possui outra área de escape no km 667,3, também em Guaratuba. No fim de 2024, foi inaugurada uma área de segurança no km 467 da PR-170, em Pinhão, no trecho conhecido como Curva da Ferradura.