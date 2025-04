Curitibanos têm prazo maior para pagar 2ª parcela do IPTU 2025; entenda

O vencimento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 de Curitiba, para quem optou pelo parcelamento, é no dia 20 de abril, ou seja, no Domingo de Páscoa.

Como a data cai no meio do feriado, o pagamento poderá ser realizado até terça-feira (22). Já que na segunda-feira (21) também é feriado, de Tiradentes.

O IPTU 2025 pôde ser parcelado em até dez vezes sem juros, de março a dezembro, sempre com vencimento no dia 20. Pela internet é possível gerar o documento de arrecadação municipal (DAM) de um mês ou de todas as parcelas de uma só vez. Para isso, é necessário informar a Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do Imóvel, além do CPF ou CNPJ.

O documento DAM pode ser pago nos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou por meio do internet banking. Também é possível pagar pelo PIX, cartão de débito ou crédito ou ainda colocar em débito automático.

No dia 21 de abril, os bancos não abrirão para atendimento ao público, seguindo o calendário de feriados.