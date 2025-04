Feriadão com dor de cabeça? Consulte com um médico de graça pelo telefone

No feriado prolongado de Páscoa e do Dia de Tiradentes, de 17 a 21 abril, o curitibano tem a opção de contar com atendimento de saúde para casos leves sem sair de casa. A comida fez mal, acordou com dor de cabeça, garganta irritada? Basta ligar para da Central Saúde Já – 3350-9000 para ser atendido por um profissional de saúde do SUS Curitibano.

Se necessário, será realizada uma consulta por telefone ou vídeo, através do aplicativo Saúde Já Curitiba.

“A Central Saúde Já é mais um ponto de atenção à saúde de Curitiba, exclusivo para moradores que têm cadastro definitivo no sistema público da capital. Casos leves podem ser atendidos com agilidade, sem a necessidade de se deslocar para atendimento presencial”, destaca a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Criada em março de 2020 como Central Coronavírus para tirar dúvidas das pessoas sobre a pandemia de covid-19, o serviço evoluiu e se tornou um dos principais canais de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com o cidadão curitibano. Cinco anos depois de sua criação, já foram realizados mais de 1,5 milhão de atendimentos. Ano a ano foram incorporados novos serviços, com destaque para a oferta de tele ou videoconsulta, disponível desde abril de 2023.

Como funciona

Para ter acesso aos serviços da Central, é necessário ser morador de Curitiba, ter cadastro definitivo no SUS Curitibano e, para realizar consulta por vídeo ou por telefone, ter instalado o aplicativo Saúde Já no celular com login e senha pelo e-Cidadão ou pelo gov.br.

Depois de ligar para o número 3350-9000, a pessoa escolhe que tipo de serviço precisa no menu inicial e é transferido para um profissional de saúde. Caso necessário, a ligação é transferida a um enfermeiro ou médico, e então pode ser realizada a consulta por vídeo pelo aplicativo Saúde Já. Caso a pessoa tenha acesso a um computador com câmera e microfone, a videoconsulta também pode ser feita pela web.

“E importante que as pessoas saibam que o início do atendimento é sempre pelo telefone, pelo número 3350-9000. Depois do primeiro contato e uma pequena conversa sobre os sintomas, o profissional de saúde vai dar continuidade ao atendimento de acordo com a necessidade do usuário”, informa o coordenador médico da Central Saúde Já, Romulo Pereira.

Desde abril de 2023, já foram realizados mais de 800 mil atendimentos pela Central Saúde Já, dos quais 281 mil consultas médicas e 516 mil consultas de enfermagem.

Medicamentos

Além de realizar a consulta pelo app Saúde Já, o usuário também recebe a receita médica e o atestado, quando necessário, pelo aplicativo. Com o documento no celular, é possível retirar os medicamentos na unidade de saúde de cadastro do usuário ou na UPA mais próxima da residência, sem a necessidade de imprimir o receituário. Se preferir, também é possível apresentar a receita em uma farmácia privada, pois o documento está validado com os conselhos regionais de Medicina e de Farmácia.

“Se a pessoa retira o medicamento em um de nossos serviços, o sistema não permite que ele compre em uma farmácia e vice-versa. Ou seja, há controle na dispensação conforme o determinado em protocolos assistenciais”, ressalta Romulo Pereira.

Horário de atendimento

A Central Saúde Já funciona de segunda à sexta das 7h às 22h, inclusive em feriados. Nos finais de semana, das 8h às 20h.

Serviços disponíveis

Atendimento sintomático respiratório covid-19.

Atendimento de outras queixas leves, como dor de garganta, vômito e diarreia, dor de cabeça, mal-estar geral, dor abdominal, queixa urinária, dor lombar, entre outras.

Atendimento por telefone com profissionais de saúde (técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos).

Consulta médica por vídeo via App Saúde Já Curitiba (para quem tem cadastro definitivo e senha no aplicativo).

Consulta de enfermagem para apoio na amamentação.

Atendimento com enfermeiro e farmacêutico para realização de profilaxia pré-exposição (PrEP) do HIV.

Apoio para parar de fumar.

Orientações gerais sobre serviços do SUS Curitiba.

Agendamento de vacina da covid para bebês.

Agendamento de mamografia e preventivo do colo do útero.

Agendamento de avaliação para isenção de tributos.

Agendamento para grupo de acolhida em saúde mental.

Agendamento de teste rápido de HIV, sífilis e tuberculose.

Realização de cadastro definitivo e atualizações do app.

Unificação de cadastro definitivo.

Emissão do Cartão Nacional de Saúde – CNS.

Verificação da veracidade de atestados/documentos emitidos por profissional de saúde da SMS Curitiba.