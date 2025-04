Acidentes trânsito Curitiba: veja a avenida mais “zicada” de todas

A Avenida Comendador Franco (a velha Avenida das Torres), em Curitiba, é a via com maior registro de acidentes de trânsito nos três primeiros meses de 2025. Entre janeiro e março foram 174 sinistros, com 25 pessoas feridas. Entre os veículos envolvidos estão 284 carros, 43 motocicletas, 17 caminhões, 7 ônibus entre outros.

Ao todo, neste período, foram 7.679 acidentes de trânsito na capital paranaense, com 887 feridos. Com feridos, a via com maior registro é a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, com 168 acidentes, sendo 27 deles com vítimas feridas.

Em seguida aparecem a Avenida Silva Jardim com 138 acidentes, Visconde de Guarapuava (135), Brigadeiro Franco (123), Avenida Marechal Floriano Peixoto (101).

Mortes no trânsito

A Estrada do Ganchinho e a Rua Eduardo Pinto da Rocha aparecem com dois registros de mortes, cada, por acidentes de trânsito. Ao todo, na capital, foram 11 sinistros com óbitos. Entre os veículo envolvidos, a maioria é de motocicletas (11).