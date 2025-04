Influencer de Curitiba destrói carro de luxo em acidente com mais 2 veículos

Um acidente na madrugada desta sexta-feira (18), envolvendo um influencer com aproximadamente 200 mil seguidores, causou alvoroço nas redes sociais. Dirigindo um Chevrolet Corvette – que vale aproximadamente R$ 1 milhão -, Gabriel Guedes (conhecido como Coringa) bateu em dois carros na Rua Canadá, via rápida sentido Centro/Santa Cândida.

Um dos carros atingidos foi um Renault Sandero, dirigido por um motorista de aplicativos, e que teve a roda arrancada devido a força da batida. Segundo testemunhas, após o acidente o influencer deixou o carro para trás e fugiu do local em outro veículo.

Na tarde desta sexta, ele postou um vídeo no seu perfil na casa do motorista do Sandero. Segundo Gabriel Guedes, tudo foi resolvido. “Já dei um carro pra ele. Vamos resolver tudo certinho, fechou?”. O motorista aparece no vídeo e disse que estava tudo resolvido. Gabriel também disse que já deu um carro (um Jetta) para o dono do outro carro danificado pela batida”.

Em outro stories no Instagram, o influenciador que agora poderá ser encontrado pegando ônibus em Curitiba, já que ficou sem carro nenhum.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a ocorrência e entender as eventuais responsabilidades do causador do acidente, mas ainda aguarda retorno.