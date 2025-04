Ruas mais perigosas da região metropolitana de Curitiba

Cidades vizinhas de Curitiba estão em um grande estudo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/PR) e registraram, nos três primeiros meses deste ano, 2,544 acidentes que tiraram a vida de 11 pessoas.

Confira abaixo quais são as ruas mais violentas de cada cidade vizinha a Curitiba

Almirante Tamandaré

Segundo o levantamento do Detran a cidade de Almirante Tamandaré teve 56 sinistros de trânsito com seis pessoas feridas e nenhum óbito. As vias com mais acidente de trânsito foram as seguintes:

Emilio Johnson – 11 acidentes

Avenida Francisco Kruger – 9 acidentes

Avenida Professor Alberto Krausse – 3 acidentes

Avenida Vereador Wadislau Bugalski – 3 acidentes

Rua Antonio Batista de Siqueira – 3 acidentes

Colombo

A cidade de Colombo registrou, segundo levantamento do Dentran, 409 acidentes de trânsito no período. Foram 2 óbitos no local, além de 78 pessoas feridas neste período. Veja abaixo as ruas mais perigosas de Colombo:

Via de acesso Estrada da Ribeira – 21 acidentes

Rua Abel Scuissiato – 18 acidentes

Rodovia da Uva – 16 acidentes

Rua Genésio Morechi – 15 acidentes

Rua da Pedreira – 11 acidentes

Pinhais

Pinhais, localizada a leste de Curitiba, registrou nos três primeiros meses deste ano 331 acidentes. Duas pessoas morreram no local e outras 62 pessoas tiveram ferimentos. Veja a lista das vias com mais acidentes na cidade:

Avenida Maringá – 29 acidentes

Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel – 29 acidentes

Avenida Jacob Macanhan – 24 acidentes

Avenida Ayston Senna – 19 acidentes

Avenida Iraí – 18 acidentes

São José dos Pinhais

A cidade de São José dos Pinhais registrou, no primeiro trimestre de 2025, 854 acidentes de trânsito. Foram 3 óbitos no local e 137 pessoas feridas. Top 5 das vias mais perigosas da cidade:

Avenida Rui Barbosa – 115 acidentes

Avenida das Torres – 41 acidentes

Rua Almirante Alexandrino – 27 acidentes

Rua Joaquim Nabuco – 21 acidentes

Avenida Rocha Pombo – 18 acidentes

Fazenda Rio Grande

A cidade de Fazenda Rio Grande contabilizou 269 acidentes de trânsito ao longo dos 3 primeiros meses de 2025, segundo levantamento do Detran. Foram 64 pessoas feriadas e, felizmente, nenhum óbito no local. Veja abaixo o Top 5 das vias mais perigosas da cidade:

Avenida Brasil – 29 acidentes

Avenida das américas – 20 acidentes

Avenida Nossa Senhora Aparecida – 20 acidentes

Avenida Portugal – 14 acidentes

Avenida Francisco Ferreira da Cruz – 13 acidentes

Araucária

Araucária, na região metropolitana de Curitiba, teve 353 acidentes no primeiro trimestre de 2025. Fora, 73 pessoas feridas e 3 que morreram no local do acidente. Veja as ruas mais perigosas da cidade:

Avenida das Araucárias – 22 acidentes

Avenida Archelau de Almeida Torres – 13 acidentes

Rua Manoel Ribas – 13 acidentes

Rua Marcelino Jacinski – 12 acidentes

BR-476 – 9 acidentes

Campo Largo

A cidade de Campo Largo registrou em 3 meses 243 acidentes de trânsito. Foram 42 pessoas feridas e uma situação de óbito no local. Veja abaixo as ruas mais perigosas da cidade.

BR-277 – 13 acidentes

Rua Engenheiro Tourinho – 10 acidentes

Avenida dos Expedicionários – 9 acidentes

Avenida Airton Senna – 7 acidentes

Avenida do Centenário – 7 acidentes

Campo Magro

Vinte e nove acidentes foram registrados na cidade de Campo Magro nos primeiros meses de 2025, segundo levantamento do Detran PR. Foram 8 pessoas feridas. Veja as ruas mais perigosas da cidade:

Rua Maranhão – 2 acidentes

Rua Ursula Ercole Cumim – 2 acidentes

Avenida Norte/Sul – 1 acidente

Avenida Rancho Alegre – 1 acidente

Estrada Rural Conceição – 1 acidente



