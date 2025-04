Encenação da Paixão de Cristo do Grupo Lanteri reúne 10 mil pessoas em Curitiba

Cerca de 10 mil pessoas acompanharam a tradicional encenação da Paixão de Cristo, realizada pelo Grupo Lanteri, na noite desta sexta-feira (18), no Espaço Lanteri, no bairro Orleans, em Curitiba.



O espetáculo gratuito, apresentado ao ar livre em uma área de 15 mil m², é reconhecido como a segunda maior montagem do gênero no Brasil, atrás apenas da de Nova Jerusalém, em Pernambuco.

Com 34 cenas, o espetáculo narra desde o nascimento até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A apresentação teve cerca de duas horas de duração e envolveu aproximadamente 700 pessoas, entre atores, figurantes e equipe técnica. A estrutura incluiu quatro palcos interligados por passarelas e contou com 190 m² de cenários.

Em 2025, o Grupo Lanteri celebra 47 anos de trajetória. Até hoje, já foram realizadas 57 apresentações da peça principal, com um público de mais de 1,3 milhão de espectadores.

O grupo é formado por voluntários e funciona como uma instituição sem fins lucrativos. Esta foi a terceira vez que o evento aconteceu no Espaço Lanteri, local cedido pela Arquidiocese de Curitiba.

O arcebispo metropolitano de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo, também participou da abertura e elogiou a iniciativa. “O Grupo Lanteri faz da Paixão de Cristo mais do que uma peça teatral. Por meio da arte cênica, transforma as páginas do Evangelho em uma linguagem simples e, ao mesmo tempo, profundamente tocante”, afirmou.

Mais encanações da Paixão de Cristo em Curitiba

Além do espetáculo do Grupo Lanteri, outros cinco bairros de Curitiba também receberam encenações da Paixão de Cristo, feitas por grupos comunitários com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). As apresentações ocorreram quase simultaneamente nos bairros Barreirinha, Sítio Cercado, Boqueirão, Bairro Alto e Xaxim, reunindo um público superior a 20 mil pessoas.

Os espetáculos foram protagonizados por atores voluntários — muitos deles profissionais de outras áreas como médicos, engenheiros, padeiros e lojistas — que se unem em torno da espiritualidade e da arte.

No Sítio Cercado, o Grupo de Teatro Arte e Vida apresentou sua versão da Paixão com 35 cenas e 240 participantes, na Rua da Cidadania do Bairro Novo. O Grupo Adorarte levou sua encenação ao Centro Cultural Vilinha, no Bairro Alto. No Alto Boqueirão, o grupo Jubac (Jovens Unidos Buscando o Amor de Cristo) reuniu 289 pessoas em sua montagem na Praça Recanto dos Eucaliptos.

Já na Barreirinha, o Grupo Êxodus encenou a Paixão de Cristo na Paróquia Nossa Senhora das Graças, com procissão comunitária. No Xaxim, o Grupo Amor em Cena apresentou sua versão do espetáculo em frente ao complexo poliesportivo do bairro.