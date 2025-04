Previsão! Tempo em Curitiba fica nublado e chuvoso neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma frente fria que se desloca pelo oceano vai provocar chuvas em todo o Paraná neste sábado (19). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e no litoral são esperadas chuvas mais expressivas.

Com relação às temperaturas, em Curitiba a máxima não deve passar dos 24ºC. No litoral, os termômetros podem chegar aos 26ºC, mas com céu encoberto de nuvens.

Como vai ficar o tempo na Páscoa em Curitiba?

No domingo de Páscoa a frente fria se afasta, mas o céu continua encoberto com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia. O destaque é para as temperaturas máximas que ficam mais baixas. Na capital paranaense não deve passar dos 21ºC.