Bombeiros vão ao limite para tentar salvar homem afogado no Paraná

Litoral do PR

Um homem de 54 anos morreu após se afogar na tarde desta sexta-feira Santa (18), no balneário de Shangrilá, em Pontal do Paraná. O homem foi visto boiando, sem se movimentar, e banhistas acionaram os guarda-vidas. O helicóptero Falcão 04 da Polícia Militar foi acionado para ajudar no salvamento.

Um dos bombeiros saltou da aeronave para conseguir chegar ao homem. Após a retirada do homem das águas, os guarda-vidas começaram a tentar salvá-lo. Ao longo de quae uma hora, pelo menos 8 bombeiros se revezaram com massagem cardíaca e também com o uso de desfibrilador.

Mesmo após todas as tentativas e manobras, o homem não resistiu. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Paranaguá.