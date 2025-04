Liceu de Ofícios Criativos oferece oficinas gratuitas depois do feriado

Depois do feriadão de Páscoa e Tiradentes, a criatividade volta com tudo no Liceu de Ofícios Criativos. A partir do dia 22 de abril, artesãos de Curitiba têm encontro marcado com uma série de oficinas gratuitas que misturam arte, sustentabilidade e muita mão na massa. As inscrições já estão abertas e é bom garantir a sua o quanto antes.

As oficinas acontecem no Liceu de Ofícios Criativos, um espaço voltado para formação, troca de saberes e valorização da produção artesanal local. Tudo gratuito, pensado especialmente para quem vive do fazer manual e busca aprimorar suas técnicas com consciência e criatividade.

A programação começa com duas oficinas de Impressão Botânica e uma de Bordado Livre e Customização em Tecido. Todas as atividades são pensadas para quem quer explorar novas técnicas, dar cara nova a peças antigas e, ainda, adotar práticas mais sustentáveis no fazer artesanal.

Confira a agenda

22/4 – Oficina de Impressão Botânica: Camiseta Dia da Terra

Dentro da programação da Fashion Revolution Curitiba 2025 (@fash_rev_brasil), esta oficina propõe uma reconexão entre moda e natureza. Os participantes vão aprender a extrair pigmentos naturais de folhas, cascas e sementes para estampar as camisetas.

Quem comanda a atividade é a designer e pesquisadora Heloise Arriola Sperandio (@aflorestadisse), especialista em tinturaria natural e práticas regenerativas no vestuário.

Materiais necessários:

1 camiseta de cor clara, 100% algodão (verifique a etiqueta)

1 cabide

Pregadores de roupa

(Demais materiais serão fornecidos na oficina)

23/04 – Oficina de Bordado Livre e Arte Sustentável: Customização em Tecido

Transforme peças esquecidas no guarda-roupa em itens únicos e cheios de personalidade com bordado à mão e técnicas de customização. A artesã Rose Durigan (@paninhocwb) vai ensinar os pontos básicos do bordado livre, combinados com colagens e aplicações em tecido.

Materiais necessários:

1 peça para customizar (ecobag, jeans, almofada, etc.)

Tecidos diversos: algodão cru, jeans, retalhos coloridos

Linhas meada ou perlé (escolha suas cores)

Agulhas de mão (vários tamanhos)

Alfinetes

Tesoura de costura

Bastidor (opcional, mas ajuda bastante)

24/4 – Oficina de Impressão Botânica: Camiseta Dia da Terra

Se não conseguir vaga no dia 22, tem nova chance em 24 de abril. A oficina se repete com a mesma proposta de criar estampas naturais usando técnicas de impressão botânica — uma imersão criativa no universo da moda regenerativa.

Materiais necessários (mesmos da oficina do dia 22):

1 camiseta de cor clara, 100% algodão

1 cabide

Pregadores de roupa

(Demais materiais serão fornecidos na oficina.)

Como participar

Os cursos do Liceu de Ofícios Criativos são exclusivos para artesãos e produtores criativos interessados em aprimorar suas habilidades e empreender no setor artesanal. Cada inscrito pode participar de até cinco cursos por mês, com limite de uma falta mensal.

>>> As inscrições podem ser feitas aqui. Caso as vagas estejam esgotadas, os interessados podem entrar na Lista de Espera.

Serviço

Local: Liceu de Ofícios Criativos (Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco)

Estacionamento: convênio com o Estacionamento da Ordem (Rua Treze de Maio, 635) por R$ 12 (período de quatro horas)

Contato: WhatsApp (41) 3250-7710 ou clique aqui para mais informações