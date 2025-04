Volta do feriado! Estradas do Paraná registram pontos de lentidão

Neste domingo (20), o retorno do feriado para Curitiba e para as cidades do interior do Paraná já começou com mais intensidade. As concessionárias registraram aumento no movimento de veículos nas rodovias com destino à capital e ao interior. A expectativa é de que o tráfego seja ainda mais intenso nesta segunda-feira (21).

A Arteris Litoral Sul, responsável pelos trechos entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina, apontou crescimento no volume de carros na BR-101, no sentido Curitiba. Entre os quilômetros 143 e 151, e também entre os kms 119 e 121, o fluxo de veículos aumentou por volta do meio-dia.

Pela manhã, a empresa informou uma ocorrência em Itajaí, no Km 120 da BR-101, onde a faixa da esquerda no sentido Curitiba precisou ser interditada. O congestionamento chegou a 2 km. Já em Guaratuba, na BR-376, também no sentido da capital, um veículo apresentou pane e ficou parado na via. Para atendimento, a faixa da direita no Km 665,1 foi interditada.

Trânsito na BR-116 e BR-376

A BR-116 (Contorno Leste) e a BR-376 apresentam fluxo normal de veículos. A EPR Norte Pioneiro, administradora dos trechos que ligam o Litoral do Paraná ao interior do estado, espera um aumento no fluxo de veículos nas estradas até às 20h deste domingo.

✅ Motoristas fazem viagem tranquila neste início de tarde. A previsão, contudo, é de fluxo acima do normal nas próximas horas se estendendo até às 20h, principalmente nas estradas que ligam o Litoral a Curitiba!



➡️ Em situação de emergência tenha em mãos o telefone de… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) April 20, 2025

As rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR, BR-101/SC e Contorno de Florianópolis (CFN) apresentam fluxo normal.



🌤️ Tempo bom. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 20, 2025