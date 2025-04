Guia traz dicas de como é uso saudável de telas por crianças e adolescentes

O uso de dispositivos eletrônicos, aplicativos e redes sociais durante a adolescência (12 a 17 anos) deve se dar com acompanhamento familiar ou de educadores. Essa é uma das recomendações que fazem parte do guia, lançado pelo Governo Federal, para conscientizar e orientar a população brasileira sobre o uso de celulares e outros dispositivos digitais por crianças e adolescentes.

O documento “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais” tem como objetivo nortear o uso saudável das telas, além de apresentar práticas que podem reduzir os riscos associados ao tempo excessivo diante dos dispositivos.



O guia também oferece orientações aos pais e responsáveis, destacando a importância da mediação familiar, já que um dos fatores que contribuem para o uso precoce e excessivo de dispositivos digitais por crianças e adolescentes é o uso excessivo por parte dos adultos, que são modelos e referências de comportamento.

Guia fala sobre os impactos que as telas podem causar na saúde mental as crianças e jovens

A publicação aborda temas como o impacto das telas na saúde mental, segurança online, cyberbullying e a importância do equilíbrio entre atividades digitais e interações no mundo real. As orientações disponíveis no documento são baseadas em pesquisas e comprovações científicas. Além de orientar as famílias brasileiras, o guia também servirá de apoio para empresas, organizações da sociedade civil, estados e municípios brasileiros.

O Guia lançado pelo governo brasileiro em março deste ano adota, entre outras, as seguintes recomendações:

• Recomenda-se o não uso de telas para crianças com menos de 2 anos, salvo para contato com familiares por videochamada.

• Orienta-se que crianças (antes dos 12 anos) não tenham smartphone próprios.

• O acesso a redes sociais deve observar a Classificação Indicativa.

• O uso de dispositivos eletrônicos, aplicativos e redes sociais durante a adolescência (12 a 17 anos) deve se dar com acompanhamento familiar ou de educadores.

• Deve ser estimulado o uso de dispositivos digitais por crianças ou adolescentes com deficiência, independentemente de faixa etária, para fins de acessibilidade.

Confira o guia completo.