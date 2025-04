Cachorro é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair de penhasco no Paraná

O 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná resgatou um cachorro nas proximidades do Morro da Santa, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no sábado (19). Segundo informações dos bombeiros, Teco, da raça beagle, se perdeu do dono após cair de um penhasco.

A equipe dos bombeiros foi acionada para realizar a operação de busca e resgate. O animal estava preso em uma área de difícil acesso, mas foi resgatado sem ferimentos. Ao fim da operação, Teco foi devolvido ao dono.

Veja o vídeo do resgate:

A trilha onde o cachorro passeava com seu tutor tem aproximadamente 6,5 quilômetros e começa próximo ao Iate Clube, em Ponta Grossa.

Nas redes sociais, as imagens do resgate chamaram a atenção do público, especialmente pelo momento em que Teco aparece passeando pelo Rio Pitangui, às margens do morro, ao lado dos bombeiros.