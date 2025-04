Nove são presos em megaoperação em três hotéis no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nove pessoas foram presas e pelo menos três estabelecimentos, entre hotéis e pousadas, foram fechados durante a operação Centro Seguro realizada nesta quinta-feira (24), na região central de Curitiba. Ao todo, mais de 200 policiais entre Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Militar (PMPR) e Polícia Penal (PPPR) participaram da ação. Mais de 6 quilos de drogas foram apreendidos.

A operação é um desdobramento de investigações iniciadas em outubro de 2024, quando a PCPR prendeu, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem suspeito de um homicídio ocorrido em março daquele ano. Com ele, foram apreendidos 3,7 quilos de crack e um fuzil. Segundo as investigações, ele também comandava pontos de venda de drogas e executava rivais.

“Começamos pelo chefe do tráfico para chegar nos locais onde as pessoas ficam escondidas dando suporte para roubos, furtos, tráfico de drogas, prostituições e outros crimes que orbitam ali na região central. O objetivo é que a gente consiga trazer maior segurança para a população, para os comerciantes e retomar o centro da cidade numa condição aceitável de segurança pública”, explica o delegado Rodrigo Brown, chefe do Centro de Operações Policiais Especiais da PCPR (Cope).

Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão em seis estabelecimentos que tiveram todos os quartos e áreas comuns vistoriados.



“A vigilância sanitária está fazendo uma verificação no local após a abordagem policial, e aqueles que estiverem em situação irregular, três deles, nós temos certeza que foram fechados, onde foi encontrada grande quantidade de drogas, eles serão fechados”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

Os locais que foram fechados serviam de depósito para grandes quantidades de drogas que eram distribuídas, aos poucos, para venda no centro de Curitiba. “Em outras situações, bandidos se escondem ali, praticam crimes, furtos, roubos e acabam se escondendo nesses locais. Diga-se de passagem, locais ali irregulares, sem alvarás, condições precárias de saúde e de higiene. Então, são locais ali que são verdadeiros bases ali para o crime na região central”, completa o chefe do Cope.

6 quilos de drogas

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, cerca de 150 policiais vistoriaram todos os quartos e áreas comuns dos estabelecimentos investigados. Foram apreendidos quase três quilos de maconha, 250 pedras de crack, 1,8 quilo de morruga, 713 gramas de haxixe, 331 gramas de skunk, além de porções de drogas sintéticas como MDMA, LSD e comprimidos de ecstasy. Também foram recolhidas balanças de precisão, dinheiro em espécie, cadernos com anotações sobre o tráfico, celulares e embalagens ziplock.

