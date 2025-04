Novo supermercado em Curitiba terá megaloja famosa integrada. Descubra!

Curitiba vai ganhar, no próximo dia 6 de maio, uma nova unidade do Superdia Atacado, marca do Grupo Ítalo. O novo supermercado em Curitiba fica no bairro Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1958, em frente ao terminal) e chega com o estilo atacado, mas com serviços que incluem açougue com atendimento em balcão, hortifruti selecionado, padaria e confeitaria completa, floricultura, além de dois grandes destaques: uma seção exclusiva da Daiso Japan e o inédito restaurante Superdia Grill – o terceiro da Bandeira.

Com 4,5 mil m² de área construída e 180 vagas de estacionamento, o novo supermercado atacadista de Curitiba recebeu R$ 20 milhões em investimentos e gerou 150 empregos diretos. A loja conta com um mix de mais de 15 mil produtos, atendendo deste as famílias até pequenos empresários.

“O bairro Fazendinha apresentou um grande potencial para o nosso modelo de atacado. Além disso, nossos estudos indicaram a necessidade de um restaurante na localidade, o que levou à implantação do Superdia Grill, com buffet variado e carnes grelhadas”, explica o Presidente do Grupo Ítalo, Edy João Dal Berto.

O restaurante, que conta com cozinha própria e padronizada, oferece refeições completas em sistema de buffet por quilo, com saladas, pratos quentes, sucos e sobremesas. Esta é a primeira loja do Superdia em Curitiba com restaurante próprio – já são três com este modelo em toda a bandeira.

O desempenho das duas primeiras unidades da capital, localizadas nos bairros Xaxim e Novo Mundo, tem sido excelente, superando as expectativas do grupo. “A receptividade do público curitibano vem nos impulsionando a investir ainda mais na cidade”, afirma o presidente do Grupo, Edy João Dal Berto.

Grupo Ítalo em expansão

A nova unidade já é a 13ª da bandeira Superdia, que pertence ao Grupo Ítalo, e reforça o plano de expansão da empresa, que em apenas 4 anos já está presente, com a bandeira Superdia Atacado, em nove cidades paranaenses: Francisco Beltrão, Capanema, Realeza, Pato Branco, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Curitiba, Foz do Iguaçu e Mangueirinha.

Foto: Divulgação.

Inauguração Superdia Atacado Fazendinha

Data: 06 de Maio

Horário: às 8h

Local: Rua Carlos Klemtz, 1958 – Fazendinha, Curitiba (em frente ao terminal)

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 21h | domingos e feriados, das 8h às 20h

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉