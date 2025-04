Daiso Japan inaugura nova loja em Curitiba. Conheça todos os detalhes!

A Daiso Japan vai inaugurar uma nova loja em Curitiba, no próximo dia 6 de maio. A tradicional rede de varejo japonesa terá uma loja especial dentro do SuperDia Atacado, pertencente ao Grupo Ítalo, que está em fase de finalização para a inauguração.

Segundo Daiso, a nova loja em Curitiba terá uma área de 174m², com a tradicional variedade de produtos que destaca a marca: produtos criativos, funcionais e acessíveis que encantam os consumidores. A proposta da marca é tornar cada visita à loja um momento agradável, cheio de surpresas e praticidade.

Na unidade o público encontrará uma seleção diversificada de itens — desde artigos para casa, papelaria e organização, até acessórios para pets e muito mais.

Foto: Divulgação/Daiso Japan. Foto: Divulgação/Daiso Japan. Foto: Divulgação/Daiso Japan. Foto: Divulgação/Daiso Japan.

“Estamos muito animados com essa nova etapa da nossa parceria com o Grupo Ítalo. Trazer a Daiso para o bairro Fazendinha é mais uma forma de proporcionar aos moradores da região uma experiência de compra divertida, econômica e surpreendente. Unir a praticidade do atacado com o charme dos produtos Daiso é um diferencial que queremos destacar”, afirma o time de Marketing da Daiso Japan.

O que é a Daiso Japan?

Fundada em 1972, a Daiso Japan é uma das maiores redes de varejo do mundo,

com presença em mais de 30 países. Reconhecida por sua ampla variedade de

produtos de qualidade a preços acessíveis, a marca transformou a forma de

comprar itens do dia a dia, sempre com criatividade e inovação. Conheça mais novidades no Instagram da rede, no @daisojapanbrasil.

Nova loja Daiso Japan em Curitiba

R. Carlos Klemtz, 1958, Fazendinha, Curitiba/PR – CEP 81.320-000

Inauguração: 06 de Maio, às 8h

