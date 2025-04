Novo supermercado em bairro nobre de Curitiba inaugura nesta quinta-feira

Inaugura nesta quinta-feira (17) um novo supermercado em Curitiba. A nova loja do Festval vai abrir as portas a partir de amanhã no Quadrata Cabral Mall – shopping a céu aberto que inaugurou em março no bairro Cabral, um dos mais valorizados da capital paranaense. Essa é a segunda unidade da rede paranaense no bairro. Recentemente a marca assumiu as operações do Verde Mais da avenida Anita Garibaldi.

A nova loja conta com 3,8 mil metros quadrados, dos quais 1.650 metros quadrados são destinados exclusivamente à área de vendas. Foram gerados 187 empregos diretos e 100 indiretos, segundo cálculos da própria empresa. Serão doze caixas, sendo seis de autoatendimento. Para os clientes também haverá 200 vagas de estacionamento.

Além dos serviços já tradicionais oferecidos pelo Festval, como restaurante, cafeteria e adega, a nova loja também terá um bier sommelier, entre outros serviços.

Onde fica o novo Festval em Curitiba?

O novo Festval Cabral fica na Rua Deputado Joaquim Pedrosa, 300. O centro de compras também terá acesso pelo Quadrata, que tem portão localizado na avenida Munhoz da Rocha.