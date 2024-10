Festval compra Verde Mais e inaugura 4 novas lojas

A rede de supermercados Festval acelera sua expansão no Paraná com um

movimento estratégico que reforça sua posição entre os principais grupos de

varejo no estado. A empresa acaba de celebrar a incorporação do grupo Verde

Mais, absorvendo as quatro unidades em Curitiba.

Além disso, para o mês de novembro estão programadas as inaugurações de mais três lojas próprias, em São José dos Pinhais, Alto da XV, em Curitiba, e no Catuaí Shopping, em Cascavel.

Com essa expansão, o Festval adiciona sete novas operações ao seu

portfólio, ampliando sua capilaridade e presença em regiões estratégicas,

passando de 24 para 31 unidades no Paraná.

+ Veja mais: Panificadoras de Curitiba e região vão vender pão mais barato nesta quarta

As lojas do Verde Mais, localizadas nos bairros Xaxim, Hauer, Cabral e Vila

Izabel, seguem operando sob a bandeira atual até o dia 20 de novembro, quando começará a transição para o conceito Festval. “A integração dessas unidades é muito mais do que uma expansão geográfica, é uma sinergia de valores. O Verde Mais compartilha o nosso foco em serviços de alta qualidade e isso vem somar ainda mais à experiência que oferecemos aos nossos clientes”, explica Carlos Beal, diretor Comercial e de Marketing do Festval.

E os colaboradores?

Carlos Beal conta que a negociação com o grupo Verde Mais foi rápida, levando cerca de 60 dias para ser efetivada. Segundo ele, todos os colaboradores do Verde Mais que tiverem interesse em seguir atuando na rede Festval serão absorvidos. Mas, além destes, o diretor explica que até o final do ano serão abertas cerca de 700 novas vagas de trabalho para as novas unidades que serão inauguradas.

A marca Verde Mais foi totalmente adquirida pelo Festval. De acordo com

Altamir Sossela, diretor de Operações e Expansão do Festval, ao longo de 2025, todas as quatro lojas do Verde Mais passarão por processos de reforma para adotar o mesmo padrão arquitetônico e conceitual das unidades do Festval. “As lojas passarão por uma reestruturação cuidadosa, mantendo nossa essência e elevando a experiência de compra para um novo nível”, complementa Sossela.

+ Cata Comigo: Se você fosse um furacão/tornado, qual seria sua categoria?

O empresário Helton Parizotto, fundador do Verde Mais, conta que a oportunidade de negócio com o Festval aconteceu em um momento de crescimento e expansão para a marca Verde Mais e com o conceito fresh ganhando força no varejo. “Com a chegada do Festval, tenho a certeza de que o trabalho que construímos ao longo dos anos terá continuidade, pois são empresas que têm culturas compatíveis”.

Ele, complementa que a valorização dos clientes e dos colaboradores fazem parte dos valores das duas empresas. “O Festval dará sequência a esse compromisso que sempre nos guiou”, ressalta Parizotto.

A Cia. Beal de Alimentos foi fundada em 1972, em Cascavel. Em 2003, adquiriu a marca Festval de Supermercados, consolidando a expansão da rede, que hoje é

referência em qualidade e atendimento, com lojas em Curitiba, Pinhais e Cascavel, além de São José dos Pinhais, que ganhará uma unidade ainda em 2024.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?