Panificadoras de Curitiba e região vão vender pão mais barato nesta quarta

Nesta quarta-feira (16) é celebrado o Dia Mundial do Pão, data instituída em 2000 pela União Internacional dos Padeiros e Confeiteiros (UIB) para celebrar um dos alimentos mais antigos. Presente na história da civilização há mais de 6 mil anos, o pão passou por diferentes culturas, evoluiu ao longo dos séculos e se tornou um dos alimentos mais populares no mundo todo.

Por conta da data e como uma forma de mostrar o impacto do pão na sociedade, nesta quarta panificadoras de Curitiba e região metropolitana (RMC) vão vender o pão francês sem impostos, reduzindo o preço para o consumidor em 22,5%. (Veja abaixo lista das panificadoras participantes).

Responsável pelo evento, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria (SIPCEP) reforça que a ação visa sensibilizar a população sobre a alta carga tributária incidente sobre esse item essencial, presente na vida de milhões de brasileiros.

No Paraná, o setor de panificação desempenha um papel de destaque. O estado representa 7% da produção nacional de pães, abrigando 2.230 estabelecimentos voltados para a panificação, segundo a Relação Anual de Informações de 2023 – que reúne dados sobre a atividade trabalhista no Brasil.

Esse número coloca o Paraná como a quarta maior força do país no setor, que conta com mais de 31 mil estabelecimentos em todo o Brasil. Já na geração de empregos são mais de 15.700 pessoas nessa atividade no estado, de um total de 257.700 trabalhadores em âmbito nacional.

“Estamos presentes em todos os momentos”

De acordo com o diretor da Federação das Indústrias do Paraná, Rodrigo Pasa, que também atua no grupo de trabalho da panificação do Conselho Setorial de Alimentos e Bebidas, o setor precisou se reinventar nos últimos anos.

Industrial do ramo há 25 anos, ele conta que os estabelecimentos mais antigos se baseavam na venda do pão. “Hoje somos uma extensão da casa dos clientes, estamos presentes em todos os momentos do dia deles. Seja no café da manhã, no lanche, no almoço ou no jantar”, resume.

“Foi uma estratégia dos empresários para permanecer no mercado frente a concorrência com as grandes redes varejistas. Hoje oferecemos uma experiência ao cliente e só não vendemos mais porque falta mão de obra qualificada”, pontua.

Semana do Pão tem desconto na venda do pão francês e arrecadação de cupons fiscais na Grande Curitiba

Além da venda do pão francês sem imposto, entre os dias 16 e 20 de outubro, acontecerá também a Semana do Pão, na qual os clientes são convidados a doar os cupons fiscais.

De acordo com o sindicato, as doações serão destinadas à 1ª Igreja Batista de Curitiba, que realiza diversas ações sociais. Confira abaixo a lista das panificadoras participantes da ação:

1. Mister Pão Juvevê

Rua Manoel Eufrásio, nº 868

Juvevê, Curitiba

2. Panificadora Mihra

Rua Simao Bolivar, nº 504

Juvevê, Curitiba

3. Panebene Padaria e Confeitaria

Rua Padre Germano Mayer, nº 465

Cristo Rei, Curitiba

4. Padaria América Centro

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, nº 942

São Francisco, Curitiba

5. Padaria América Bacacheri 2

Rua Estados Unidos, nº 412

Bacacheri, Curitiba

6. Família Muller Pães

Avenida Coronel Dulcídio, nº 2371

Água Verde, Curitiba

7. Família Farinha

Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2345

Jardim Social, Curitiba

8. Fênix Panificadora, Confeitaria e Lanchonete

Rua Saldanha Marinho, nº 407

Centro, Curitiba

9. Panificadora Rico Pão

Avenida Marechal Deodoro, nº 1055

Centro, Curitiba

10. Panificadora Doce Paladar

Rua Engenheiro Rebouças, nº 2983

Rebouças, Curitiba

11. Fernandes Pães e Doces

Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, nº 1204

Capão da Imbuia, Curitiba

12. Verdasca Panificadora e Confeitaria

Rua Professor João Doetzer, nº 613

Jardim das Américas, Curitiba

13. Panificadora Magia do Pão

Avenida Senador Salgado Filho, nº 3742

Uberaba, Curitiba

14. Empório Magia

Avenida Capitão Leônidas Marques, nº 1721

Uberaba, Curitiba

15. Panificadora Cheirinho de Pão

Rua Anne Frank, nº 4027

Boqueirão, Curitiba

16. Panificadora Pãozinho da Hora – Portão

Engenheiro Niepce da Silva, nº 27

Portão, Curitiba

17. Pãozinho da Hora – Água Verde

Avenida República Argentina, nº 1571

Água Verde, Curitiba

18. Pãozinho da Hora – João Bettega

Avenida João Bettega, nº 899

Portão, Curitiba

19. Pãozinho da Hora – Guilerme Pugsley

Avenida Guilherme Pugsley, nº 2160

Água Verde, Curitiba

20. Panificadora e Confeitaria Jocasta

Rua Mateus Leme, nº 2808

São Lourenço, Curitiba

21. Panificadora Brioche – Juvevê

Rua Augusto Stresser, nº 843

Juvevê, Curitiba

22. Panificadora Brioche – Água Verde

Avenida Silva Jardim, nº 2332

Água Verde, Curitiba

23. Kakau Confeitaria

Rua Waldemar Kost, nº 1723

Hauer, Curitiba

24. Tutti Pães

Avenida Anita Garibaldi, nº 4793

Barreirinha, Curitiba

25. Panificadora Ninele

Rua João Alencar Guimarães, nº 1241

Santa Quitéria, Curitiba

26. Panetteria Giaretto

Alferes Poli, nº 2888

Parolin, Curitiba

27. Panificadora e Confeitaria Master Pão

Rua Arnaldo Tha, nº 244

Fazendinha, Curitiba

28. Bella Curitiba Panificadora

Rua Vicente Ciccarino, nº 46

Boa Vista, Curitiba

29. Bober Panificadora

Vagundes Varela, nº 1239

Bacacheri, Curitiba

30. Casa de Pães Liberdade

Rua Rio Jari, nº 1350

Bairro Alto, Curitiba

31. Panificadora Prestígio

Desembargador Carlos Pinheiro Guimarães, nº 804

Sítio Cercado, Curitiba

32. Trigo de Ouro Panificadora

Rua Gabriel Frecheiro de Miranda, nº 642

Xaxim, Curitiba

Região Metropolitana

33. Juliana Pães e Doces

Rua Rio Paranapanema, nº 679

Weissópolis, Pinhais

34. Panificadora Santo Antonio

Avenida Maringá, nº 2700

Atuba, Pinhais

35. Panificadora Balaio de Pão

Rua Jacob Macanhan, nº 3732

Jardim Cláudia, Pinhais

36. Trigo Bom Panificadora

Rua Edinei de Lima Godoy, nº 75 Loja 5

Pineville, Pinhais

37. Pães Brasil Panificadora

Rua da Pedreira, nº 1149

Campo Pequeno, Colombo

38. Panificadora e Confeitaria Barbosa

Rua Pedro do Rosário, nº 907

Guaraituba, Colombo

39. Florenzê Pães e Doces

Rodovia da Uva, nº 1360

Roça Grande, Colombo

