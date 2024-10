Avenida de Curitiba tem buraco gigante aberto em região de movimento intenso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um buraco localizado na rotatória da Avenida Cândido Hartmann, no Santo Inácio, em Curitiba, aumentou o perigo em uma região movimentada, por onde passam diariamente muitos universitários, funcionários de uma universidade próxima e moradores do bairro.

A reportagem da Tribuna do Paraná, com o fotógrafo Átila Alberti, flagrou na segunda-feira (14), o buraco aberto e a sinalização feita no local por equipes de trânsito.

Buraco foi sinalizado por equipes de trânsito. Imagem: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Quem vai fazer o reparo?

Procurada para falar sobre o problema, em nota, a prefeitura de Curitiba informou que o dano tem relação com serviços e empresas de telefonia.

VIU ESSA? Novo sentido! Rua de bairro de Curitiba terá sentido único a partir desta terça

“Não é problema relacionado ao trabalho da Prefeitura. É algo a ser corrigido por concessionária de telefonia. As companhias já foram alertadas e a que for responsável vai reparar o dano”, comunicou a administração municipal.

