Supermercado de Curitiba tem parte destruída após incêndio na madrugada

Um incêndio no fim da madrugada desta terça-feira (15) destruiu parte da panificadora de um supermercado localizado na Rua Isaac Guelmann, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. A suspeita que o fogo tenha começado em uma fritadeira elétrica, localizada dentro do setor de padaria do supermercado em Curitiba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nove funcionários do setor de panificação do Superdia estavam no local quando o incêndio teve início.

Em entrevista para a Rádio CBN Curitiba, a capitã Ana Paula Schibelbein, disse que o fogo atingiu uma área de aproximadamente 40 m² do supermercado em Curitiba. “Foi conseguido controlar, mas uma área total de 2.000 m² foi afetada pela fumaça. O incêndio está controlado, agora é mesmo a ventilação. Os nove funcionários conseguiram sair”, reforçou a capitã.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros que utilizou duas viaturas Auto Bomba Tanque Resgate (ABTRs) no combate. Algumas vidraças do supermercado em Curitiba precisaram ser quebradas para a fumaça dissipar.

E aí, Super Dia?

Em nota, o Superdia informou que pesar do montante de fumaça não houve grandes danos materiais e ninguém ficou ferido. “Houve um princípio de incêndio na padaria da loja do Superdia do Xaxim, mas foi rapidamente controlada pelos bombeiros e equipe de prevenção da empresa. Apesar do montante de fumaça não houve grandes danos materiais e ninguém ficou ferido. Obrigado ao excelente e rápido trabalho do Corpo de Bombeiros”, comunicou o supermercado.

Na manhã desta terça-feira o supermercado funcionava normalmente. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

