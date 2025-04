Peixarias em Curitiba revelam estratégias para aumentar vendas na Páscoa

Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial do Paraná (ACP), entre os dias 25 e 28 de março, revelou que 32,74% dos consumidores entrevistados pretendem gastar entre R$ 50 e R$ 100 em compras de Páscoa. Além dos tradicionais ovos, caixas de chocolates e doces, a época também é marcada pelo aumento na venda e no consumo de peixes.

Adriana Santana administra, ao lado do marido Waldiclei, a Peixaria Caravelas, localizada no bairro Vista Alegre, em Curitiba. Nos quatro anos à frente do negócio, ela afirma que a Páscoa é o principal período do ano para ampliar o faturamento. “Fazemos uma projeção de aumento de 10% ou mais nas vendas nesta época”, explica a empresária.

Com planos de abrir uma segunda loja, o período festivo exige, anualmente, melhorias que garantam mais qualidade na entrega ao consumidor. “A ideia é realmente aumentar as vendas. Com o passar dos anos, estamos implementando melhorias, como novos freezers e tecnologias”, afirma Adriana.

Loja de pescados aposta na venda de pratos prontos para semana da Páscoa

Na contramão do modelo tradicional, a gerente de loja Monique Mallmann aposta em opções mais práticas para atrair consumidores que fazem as compras às vésperas da data. A Trapiche Pescados, localizada no bairro Bigorrilho, onde Monique trabalha, oferece cortes porcionados e pratos prontos com peixe.

Como parte da estratégia de divulgação dos novos produtos, é nesta época que a loja amplia tanto a produção quanto a promoção das opções mais práticas. “A galera está chegando à loja por conta da tradição da Quaresma e da Semana Santa, e consegue acessar esses produtos com mais facilidade. De forma estratégica e antecipada, aumentamos a produção desses itens para atender melhor ao público e atrair novos clientes”, comenta Monique. A loja também oferece vinhos para harmonizar com os pratos.

Entre os produtos mais consumidos pela clientela de Adriana estão os peixes para receitas assadas e o bacalhau. Já Monique destaca que o camarão, a tilápia e o polvo estão entre os mais procurados na semana da Páscoa.

Produção de peixes do Paraná

O Paraná está entre os estados que mais cresceram na produção de peixes no Brasil em 2024, ficando atrás apenas de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, segundo relatório da Associação Brasileira da Piscicultura. No ano passado, a produção no estado ultrapassou as 250 mil toneladas.

De acordo com o Boletim de Comércio Exterior da Piscicultura, a tilápia é uma das espécies mais cultivadas. Além disso, o Paraná é responsável por mais de 24% do consumo nacional desse pescado.