Incêndio na PUCPR: polícia já tem hipótese de como fogo se espalhou

A equipe de técnicos e peritos da Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou, na manhã desta quarta-feira (16), a investigação das causas do incêndio no Teatro TUCA, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Curitiba, o fogo teve início por volta das 18h30 da terça-feira (15).

A causa do incêndio ainda não foi confirmada. De acordo com a perita criminal da Polícia Científica do Paraná, Valéria Cardoso Pereira, foram coletadas imagens por meio de drones e de um scanner 3D de alta tecnologia para auxiliar na identificação dos focos iniciais do incêndio de grandes proporções. Além disso, a polícia também utiliza a planta do prédio, fornecida pela universidade, como apoio à análise.

Nas próximas semanas a equipe acompanhará o processo de limpeza do local para mapear a gravidade dos danos e avaliar as condições estruturais do edifício. O prédio permanece isolado até que a causa do incêndio seja explicada e seja confirmado que não há risco de desabamento de outras partes da construção.

Veja notícias sobre o incêndio na PUCPR:

Análise preliminar aponta que estrutura do Teatro TUCA foi completamente destruída pelo fogo

Segundo a perita, ainda é difícil determinar com precisão os danos estruturais causados pelo incêndio. “O fogo se alastrou por toda a extensão do prédio, principalmente no terceiro andar. Os andares inferiores, que não foram atingidos diretamente pelas chamas, estão relativamente preservados e sem grandes danos”, explicou Valéria.

Com base nas imagens divulgadas e na análise preliminar da polícia, a estrutura do Teatro TUCA foi completamente destruída, devido à facilidade com que o fogo se propagou. A principal hipótese é de que as chamas tenham se alastrado inicialmente pelo forro do auditório, espalhando-se rapidamente pelos demais ambientes do andar.

O prédio será avaliado pela Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) da Prefeitura Municipal de Curitiba, que analisará os riscos nos pisos inferiores do bloco e verificará a possibilidade de desabamentos.