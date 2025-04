Bombeiros seguem no trabalho de rescaldo de incêndio devastador na PUCPR

O Corpo de Bombeiros do Paraná continua, na manhã desta quarta-feira, (16), com o trabalho de rescaldo após o incêndio de grandes proporções que atingiu a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC PR), no bairro Prado Velho, em Curitiba, no começo da noite terça-feira (15).

O combate às chamas seguiu até próximo às 2h da madrugada. Na sequência a equipe de brigadistas foi trocada e a nova equipe segue com os trabalhos. Ainda é possível ver pequenos focos de incêndio, por isso o trabalho de rescaldo, conforme a corporação, deve seguir por mais algumas horas.

“Conversei com o brigadista que tentou fazer o primeiro combate. Não sabemos se foi exatamente ali que iniciou o incêndio, mas ele tentou fazer o combate neste painel elétrico. Mas, devido à proporção, não foi possível conter naquele momento”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Antônio Geraldo Hiller Lino, em entrevista ao telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, nesta quarta-feira (16).

Estrutura GIGANTE contra incêndio

Ao todo 84 bombeiros trabalharam no combate inicial às chamas, foram mobilizadas 24 viaturas dos Bombeiros, destas, doze de combate à incêndio e uma ambulância para segurança dos próprios brigadistas. A Polícia Militar deu apoio com dez viaturas, 20 policiais, 15 viaturas da Guarda Municipal além de 50 integrantes de brigadistas da PUC/PR.

