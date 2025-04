“Parecia um cenário de guerra”, diz estudante que estava na PUC PR no momento do incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC PR), no bairro Prado Velho, em Curitiba, no começo da noite desta terça-feira (15). Conforme informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no Teatro TUCA, localizado no bloco azul.

O fogo se espalhou rapidamente pela universidade e imagens aéreas mostram que o incêndio tomou grandes proporções.

Estudante do curso de Direito da PUC PR, Frederico Reimann chegou à universidade no momento em que o incêndio ganhava grandes proporções. De acordo com o acadêmico, assim que desceu do carro no Bloco Vermelho, já foi possível perceber a fumaça e a movimentação dos bombeiros tentando conter o fogo.

“Começaram a chegar vários caminhões dos bombeiros e uma fumaça muito escura tomava conta de tudo. Parecia um cenário de guerra. Lá do ponto onde eu estava, dava para ver uma área laranja em chamas. Em questão de três minutos, já era possível ver o fogo se aproximando. Estava se espalhando muito rápido”, comenta o estudante.

+ Vídeos mostram incêndio na PUCPR, em Curitiba

O Corpo de Bombeiros não confirmou oficialmente quantos blocos foram atingidos. Também ainda não há informação sobre feridos.