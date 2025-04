Incêndio atinge prédio e teatro da PUCPR; vídeos

Na noite desta terça-feira (15), um dos prédios da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) sofreu um incêndio. A ocorrência teve início após às 18h no Teatro TUCA, localizado no Bloco 2 (Azul), segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Curitiba. Não há notificação de feridos no local.

Segundo fontes no local, o fogo teria começado com a explosão de um ar-condicionado dentro do auditório do bloco. O Corpo de Bombeiros ainda não deu mais detalhes sobre a causa do acidente.

PUCPR cancela aulas nesta quarta-feira

Decana da Escola de Belas Artes, Angela Leitão, informou que por conta do incêndio as aulas e atividades presenciais estão suspensas nesta quarta-feira (16). “Em virtude do incêndio ocorrido nesta noite no Teatro TUCA, localizado em nosso bloco da Escola de Belas Artes, comunicamos que todas as atividades e aulas presenciais estarão suspensas amanhã, em 16 de abril”.

A nota publicada em nome da decana também pede para que a comunidade não vá até o campus. “Pedimos a toda a comunidade acadêmica que não se desloque ao campus, a segurança de estudantes, professores e colaboradores é, neste momento, nossa prioridade absoluta”.

Fogo na PUCPR

Imagens aéreas feitas pelo telejornal Boa Noite Paraná, da RPC, mostram que o fogo se espalhou e está provocando uma grande fumaça escura no céu de Curitiba. Veja:

