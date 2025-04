Após incêndio, aulas na PUCPR são suspensas nesta quarta-feira

Após um incêndio que atingiu o bloco azul da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, na noite desta terça-feira (15), as aulas foram suspensas nesta quarta-feira (16). O fogo já foi controlado após trabalho que mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros.

O incêndio na PUCPR já passou e agora os bombeiros trabalham no resfriamento do prédio atingido. Nenhuma pessoa ficou ferida e os outros blocos da universidade não foram atingidos.

No bloco azul funciona a Escola de Belas Artes, que possui aulas de cursos, como Design, Teatro, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas.

Decana da Escola de Belas Artes, Angela Leitão, informou que por conta do incêndio as aulas e atividades presenciais estão suspensas nesta quarta-feira (16). “Em virtude do incêndio ocorrido nesta noite no Teatro TUCA, localizado em nosso bloco da Escola de Belas Artes, comunicamos que todas as atividades e aulas presenciais estarão suspensas amanhã, em 16 de abril”.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A nota publicada em nome da decana também pede para que a comunidade não vá até o campus. “Pedimos a toda a comunidade acadêmica que não se desloque ao campus, a segurança de estudantes, professores e colaboradores é, neste momento, nossa prioridade absoluta”.

As aulas na PUCPR serão retomadas normalmente na próxima semana, após o feriado de Páscoa e Tiradentes.