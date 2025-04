Em 2008, Tuiuti teve campus destruído por incêndio devastador em Curitiba

O incêndio que devastou blocos da PUCPR, na noite desta terça-feira (15), não foi o primeiro do tipo em Curitiba. Em 2008 um incêndio de grandes proporções destruiu uma unidade da Universidade Tuiuti, no bairro Mercês, em Curitiba. Naquela ocasião, o fogo devastou 60% do prédio da instituição

Naquele caso, os bombeiros tiveram que trabalhar durante toda a noite para impedir que as labaredas atingissem materiais explosivos de outras alas da edificação. O risco existe também na PUC, já que vários blocos estão bem próximos.

O incêndio, que destruiu pelo menos 10 mil dos 18 mil metros quadrados do prédio histórico do campus, segundo cálculos do Corpo de Bombeiros, resultou em prejuízos ainda não calculados pela universidade. Durante todo o dia de ontem, os bombeiros permaneceram no local fazendo prevenção e serviço de rescaldo.

O prédio de 1926, em ruínas, ainda atraía muitos curiosos, além de alunos e pacientes atendidos nos laboratórios de saúde do campus, onde funcionavam os cursos de Ciências Biológicas, Odontologia, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Medicina Veterinária, Psicologia e Terapia Ocupacional.

Manda pra Tribuna!

