O que causou o incêndio gigante na PUC PR?

A possível causa do incêndio que atingiu a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), na noite desta terça-feira (15) vai ser investigada pela Polícia Civil do Paraná.



Em nota, a PCPR informa que “laudos periciais foram solicitados para apurar as possíveis causas do incêndio. Oitivas de testemunhas também devem ocorrer ao longo da investigação”.

Na manhã desta quarta-feira (16) uma equipe de seis pessoas, entre técnicos e peritos, da Polícia Científica trabalha no local.

“Segundo relatos dos brigadistas da PUC, o painel elétrico acabou incendiando, foi tentado conter (as chamas) com os extintores, mas não foi possível. O fogo se alastrou para o outro bloco pelo próprio telhado”, contou o vice-reitor da PUC-PR, Vidal Martins, em entrevista à RPC.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há mais riscos de explosão, mas o trabalho de rescaldo de pequenos focos de fogo ainda continua.

