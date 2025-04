Aluno detalha fuga e momentos de pânico durante incêndio na PUCPR

“Quis ter certeza que todos os meus amigos estavam bem”. Esta foi a maior preocupação de Eduardo Moraes, estudante do American Academy, que estava no teatro Tuca, no Bloco Azul, da PUC/P, na noite de terça-feira (15), quando o grande incêndio atingiu a universidade.

“Eu estava indo para minha aula quando vi que hoje (terça, 15) era a cerimônia do jaleco de alguns colegas veteranos muito queridos pra mim. Fui até a organização do evento perguntar se poderia assistir e fiquei muito feliz quando fui autorizado a entrar no teatro. Nesse momento, na porta de entrada do teatro, um turbilhão de pessoas passou por entre mim e a organizadora do evento, na direção da saída. Eu não percebi o que estava acontecendo e fui, super contente, dizer aos meus colegas que eu iria assistir a cerimônia deles. Eles ficaram felizes, comemoramos e dei alguns passos antes de ouvir o alarme de incêndio. De primeira acreditei ser o alarme do teatro avisando que a cerimônia iria começar, mas antes de chegar no refeitório para pegar uma água já veio um funcionário da faculdade nos avisando que não era um treinamento e me tirou do bloco”, disse o relato emocionante do aluno. Ainda nesta manhã, os Bombeiros realizavam o trabalho de rescaldo das chamas.

“Fiquei bem preocupado atrás dos meus amigos por alguns minutos enquanto registrava o que parecia ser um incêndio bem pequeno quando olhávamos do lado de fora. A fumaça aumentou rapidamente e quando percebemos o fogo estava muito mais visível. Depois de alguns minutos houve uma explosão e a impressão é que dali em diante o fogo se alastrou bem mais rápido. Funcionários nos guiaram para zonas seguras e logo em seguida começou a evacuação da faculdade. O estacionamento virou um caos, muitos carros e muitas pessoas. Soaram os alarmes nos outros blocos para evacuarem e a rua da PUC foi fechada”, disse.



O aluno contou que apesar de todos saírem, ele decidiu permanecer para certificar que seus amigos estavam em segurança. “Permaneci lá dentro por mais tempo após a evacuação pois quis ter certeza que todos os meus amigos estavam bem, afinal tinha muitos colegas na cerimônia e diversos outros em sala. Fiz registros de fotos e vídeos e mantive meus colegas atualizados até ter certeza que todos estavam bem. Então fui ao restaurante em frente a faculdade e esperei o trânsito se normalizar para conseguir ir embora”, relevou.

Incêndio gigante na PUCPR sem feridos

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da PUCPR, ninguém ficou ferido. Circulam, por dia, no prédio atingido cerca de 1.500 a 2.000 pessoas.



Os alunos estudantes do bloco atingido pelo fogo serão realocados para os outros nove blocos.



“Informações mais específicas de qual atividade foi para qual bloco ainda precisamos de um pouco de tempo, até que haja essa realocação. Mas, não queremos que haja nenhuma paralisação e todo o trabalho está sendo feito para voltarmos ao normal na terça-feira (22)”, explicou o vice-reitor PUC-PR,Vidal Martins, em entrevista à RPC.

PucPR orienta comunidade acadêmica

Em nota, a universidade pede para que todos fiquem atentos aos canais oficiais.



“Fiquem atentos ao comunicados. Serão enviados nos próximos dias, por meio do aplicativo da PUCPR e por e-mail institucional. Contamos com a compreensão de todos para que possamos retomar nossas atividades o mais breve possível e pedimos que não compartilhem informações inverídicas. Todas as informações serão sempre publicadas e encaminhadas no site da PUCPR”.

