Supermercado fecha em Curitiba: maquinário de quase R$ 1 milhão vai a leilão

A rede Festval Supermercados vai leiloar no próximo dia 22 de abril uma grande quantidade de móveis, expositores, freezers e maquinários em geral das 4 lojas dos supermercados Nacional recém adquiridas. A rede também anunciou recentemente a venda de equipamentos da loja do Bacacheri, que já fechou suas portas.

São centenas de itens, a maioria em ótimo estado. Estão disponíveis para visitação dos interessados caixas operadores, expositores de padaria, balcão de atendimento, bancos de madeira, carrinhos, ilhas diversas, geladeiras altas e baixas, 365 gôndolas e prateleiras, além de 11 freezers horizontais e diversos equipamentos de refrigeração e congelamento.

O leilão será conduzido pela Topo Leilões e já é possível dar lances online nos produtos. Os interessados em visitar e conhecer todos os lotes disponíveis têm até esta quarta-feira (16). O agendamento pode ser feito pelo fone/Whatsapp 41 3599-0110.

“Cada vez mais, grandes empresas têm optado por esse modelo de venda estruturada, com total controle sobre os valores mínimos, cronograma e condições comerciais”, conta Fernanda Toporoski, leiloeira da Topo Leilões.

Diferente de outros formatos, o leilão privado oferece transparência, agilidade e alta performance de vendas, com acesso a uma base segmentada de compradores, incluindo empreendedores, investidores e indústrias. Tudo isso com segurança jurídica, assessoria completa e operação 100% digital, desde a catalogação até a liquidação.

O leilão acontece no dia 22 de abril, terça-feira, às 10h. O envio de lances é permitido desde o momento em que o leilão esteja ativo no site até o dia marcado para o seu encerramento. No dia e hora indicados, ocorrerá o encerramento online do leilão.