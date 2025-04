Rede de supermercados vai embora de Curitiba e vende tudo em leilão

Uma oportunidade única para quem está montando o próprio negócio acontece no dia 15 de abril, em Curitiba. Um mega leilão vai vender móveis e maquinários dos supermercados Nacional, que vai deixar a cidade depois que suas lojas foram adquiridas pelo Festval e Muffato. O maquinário tem um valor estimado de R$ 600 mil.

A venda, que será realizada pela Topo Leilões, acontece após a loja anunciar a liquidação de todo o seu estoque. O leilão impressiona, com itens como 13 geladeiras; 290 prateleiras com gôndolas em ferro, divisórias em ferro, madeira e pvc, com medidas diversas; 50 carrinhos de mercado em metal; oito caixas operadores; além de ilhas de frutas e verduras refrigerados, expositores com porta em vidro; entre outros.

“É uma excelente oportunidade para montar ou renovar mercados com equipamentos de qualidade a preços competitivos, prontos para serem utilizados”, conta a leiloeira Cátia Fernanda Toporoski.

Para os interessados, é possível realizar uma visita no dia 4 de abril – com agendamento prévio diretamente com a Topo Leilões. O arremate acontece no dia 15 de abril, às 10h, em formato totalmente online.

Outras informações pelo site do leiloeiro.