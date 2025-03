Supermercado de Curitiba confirma data do “adeus”; novo dono assume

Tradicional ponto de supermercado do bairro Bacacheri, onde marcou época a rede Coletão, a loja do Nacional – que por muitos anos foi Mercadorama – confirmou a data de encerramento das suas atividades. No próximo dia 9 de abril a filial da rede pertencente ao grupo Carrefour fecha suas portas e as chaves do imóvel passam para as mãos do novo dono: o Festval, rede que mais ampliou sua atuação em Curitiba nos últimos anos.

+ Leia mais: Rede de supermercados do Paraná compra 4 lojas de concorrente em Curitiba

A partir de então, começam as reformas para adequar a estrutura da loja (bastante antiga) do Nacional ao novo modelo do Festval. A expectativa é de que haja uma ampla reforma no espaço, com construção de novos setores, remodelação de área de estoque, caixas e até na estrutura, como janelas e portas, chegando ao paisagismo e área de estacionamento.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a reforma deve durar de 3 a 4 meses. A rede ampliou sua atuação na cidade e outro supermercado no mesmo bairro está sendo construído.

A partir de semana que vem, o Nacional não abrirá mais aos domingos, até a mudança de dono. Vários produtos estão com preço de liquidação, ou seja, é uma boa hora pra despedidas e economizar.