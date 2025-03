Grave acidente interdita BR-116 na região de Curitiba; carga tóxica vazou

Um grave acidente envolvendo o tombamento de um caminhão com carga tóxica interditou totalmente a BR-116 Régis Bittencourt sentido Curitiba, na cidade de Campina Grande do Sul, região metropolitana da capital paranaense. O acidente aconteceu na noite deste sábado (16), no km 8 da rodovia, sobre a ponte do Rio Trindade.

Inicialmente houve bloqueio total, nos dois sentidos, mas agora o trânsito flui normalmente, mas com lentidão, no sentido São Paulo.

O caminhão tanque transportava ácido acrílico e bateu contra um carro. O congestionamento chega próximo aos 40 kms. Equipes da concessionária que administra a rodovia estão no local desde a madrugada. Na manhã deste domingo equipes especializadas foram até o local para começar a retirada da carga com equipamentos especiais de sucção.

Após o acidente houve princípio de incêndio, mas que foi controlado pelos bombeiros que prestaram os primeiros atendimentos. O motorista sofreu lesões leves e foi encaminhado para o Hospital Angelina Caron.

O fluxo segue sentido sul em pista simples, no local, ainda se faz a atividade de transbordo pela Ambipar, multinacional brasileira especializada em soluções ambientais. A escolta da Polícia Rodoviária Federal auxilia a remoção da carreta. A fila é de 14 km sentido norte e sentido sul ultrapassa as fronteiras de Estados.

11 horas de espera

Desde a noite de sábado, momentos depois do acidente, a concessionária que administra o trecho tem avisado os motoristas do acidente e interdição. Muitos ônibus de viagem e caminhões estão parando em postos de combustíveis no caminho para aguardar a liberação. O risco de ficarem sem comida e até combustível no congestionamento fez os postos ficarem lotados.

Curitibana em deslocamento de São Paulo para a capital paranaense para visitar os pais, Kelly Yumi disse que a orientação para que não seguissem viagem foi providencial. “Chegamos aqui por volta das 3 horas da manhã. Seria muito perigoso ficar parados na estrada. saí de são Paulo as 22h e acho que só vamos chegar as 20h. Já tomei café da manha e almocei aqui no posto, enquanto aguardamos as definições”, disse à Tribuna.