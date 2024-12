Rede de supermercados do Paraná compra 4 lojas de concorrente em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festval anunciou nesta terça-feira (03) a aquisição de quatro lojas do Supermercado Nacional em Curitiba, que pertenciam ao Grupo Carrefour Brasil. As unidades estão localizadas nos bairros Juvevê, Bacacheri, Rebouças e no Centro, na Praça Osório.

A negociação faz parte do projeto de expansão do Festval, que visa ampliar sua atuação em Curitiba e Região Metropolitana, fortalecendo a presença da marca e proporcionando aos clientes ainda mais conveniência e qualidade em suas compras. Recentemente a rede inaugurou 4 lojas de uma vez após incorporação de concorrente.

Com essa expansão, o Festval estima a geração de aproximadamente 800 novas vagas de emprego, contribuindo diretamente para a economia local, com novos postos de trabalho, incremento de renda e arrecadação de impostos para a cidade de Curitiba.

Ainda este mês acontecerá a inauguração do Festval Alto da XV e mês passado São José dos Pinhais ganhou sua loja. O plano de crescimento do Festval contempla, ainda, a inauguração de outras duas lojas no primeiro semestre de 2025, localizadas nos bairros Batel e Cabral.

Além dessas, duas novas unidades estão em fase de construção, no Bacacheri e no Pilarzinho. Com isso, a rede encerrará o ano de 2024 com 31 lojas e projeção de 39 lojas em 2025 – seis em Cascavel e 33 em Curitiba e Região Metropolitana.

Com a expansão, o Festval passará a contar com cerca de 7 mil colaboradores diretos, consolidando-se como uma das maiores redes supermercadistas do Paraná.

Carlos Beal, diretor Comercial e de Marketing do Festval, celebrou essa nova conquista, destacando a trajetória da empresa desde sua fundação. “Essa nova etapa é um motivo de grande orgulho para toda a Família Beal. Nossa história começou em Cascavel, marcada por muito trabalho e dedicação. Hoje colhemos os frutos desse esforço coletivo. Essa conquista só foi possível graças ao compromisso de nossos colaboradores, à parceria com fornecedores e à confiança dos nossos clientes, que são a verdadeira razão do nosso trabalho”, destacou.