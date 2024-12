Com cachê milionário, Luan Santana canta em festa de debutante em Curitiba

Uma festa de debutante para 1200 pessoas já é algo “de assustar”. Agora, comemorar os 15 anos de uma adolescente com esse tanto de gente, no Clube Curitibano, o mais tradicional de Curitiba, com show particular de Luan Santana, um dos mais caros cachês da música brasileira, é de arrepiar. Mas, é para quem pode.

Aspirante a cantora sertaneja (faz dupla com o irmão Thiago) na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, a jovem Jhennifer Lopes foi um dos assuntos mais comentados dos últimos dias nas redes sociais. Ela foi a estrela de uma festa de arromba que aconteceu no último sábado (30), que teve a animação de ninguém menos que Luan Santana, um dos maiores nomes da música neo-sertaneja.

Na clássica hora da valsa, após uma apresentação de piano da própria aniversariante, os convidados foram surpreendidos com a presença do cantor, de quem Jhennifer é fã desde os 2 anos de idade. A menina e o irmão já abriram vários shows de Luan, mas essa certamente foi uma apresentação diferente.

“Para mim é indescritível. Quantas vezes nós abrimos shows para ele e agora tê-lo aqui, na minha festa, uma das minhas maiores referências… Eu realmente não acreditei quando soube que ele viria mesmo, achei que era brincadeira dos meus pais”, comentou a aniversariante.

“Para mim, é uma honra estar nessa celebração. Minha primeira música, ‘Meteoro’, está completando 15 anos e eu sei a força que isso tem. Fazer 15 anos é um momento muito especial na vida de uma mulher, e fazer parte disso foi muito especial para mim”, disse Luan.

Especula-se que o cachê do cantor tenha sido de R$ 2 milhões e a festa tenha custado a bagatela de R$ 5 milhões. Luan Santana emenda agora alguns shows no México e retorna ao Paraná no dia 27 de dezembro para um show em Guaratuba e novamente em 1º de fevereiro para se apresentar em Matinhos.