Festval inaugura novo supermercado na Grande Curitiba na terça-feira

Moradores de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vão poder conhecer em breve a primeira unidade da rede de supermercados Festval da região. A inauguração da nova loja, localizada no centro da cidade, está marcada para o dia 19 de novembro, na próxima terça-feira, a partir das 9h.

O novo supermercado do Festval em São José dos Pinhais terá 1.800 m² de área construída e diferenciais, como espaço gourmet (restaurante), cafeteria, área de importados, adega e padaria completa.

A loja vai ficar na Rua Veríssimo Marques, 1190, no Centro de São José dos Pinhais. Quem passar pela região já pode conferir uma placa anunciando a data de inauguração do supermercado.

Primeira unidade do Festval em São José dos Pinhais inaugura nesta terça-feira. Foto: Tribuna do Paraná.

Novo supermercado em São José dos Pinhais oferta vagas de emprego

A unidade do Festval em São José dos Pinhais deve gerar cerca de 200 empregos diretos. Quem tiver interesse em vagas do grupo pode conferir as oportunidades e se candidatar pelo site oficial.

Rede de supermercado Festval inaugura nova loja em shopping no Paraná

A nova loja em São José dos Pinhais não é a única novidade de uma das redes mais tradicionais de supermercados no Paraná. Na última terça-feira (12) o Festval inaugurou uma nova loja em Cascavel.

Com 1.492 m² de área, 18 checkouts e um design moderno, a unidade está no Catuaí Shopping Cascavel, novo empreendimento comercial e de lazer da cidade. Esta é a 25.ª loja do Festval no Paraná e a sexta em Cascavel, onde a rede foi fundada.

Também recentemente, o grupo anunciou a compra da rede Verde Mais.

O novo Festval em São José dos Pinhais estava em construção até dias atrás. Relembre:

Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná.