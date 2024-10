Novo supermercado na grande Curitiba tem data para inauguração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai ter sua primeira unidade da rede Festval de supermercados. Prevista para inaugurar neste mês de novembro, a unidade, localizada no centro da cidade, está em fase final de construção e conta com detalhes exclusivos.

O novo supermercado do Festval em São José dos Pinhais terá 1.800 m² de área construída e alguns diferenciais. Tais como espaço gourmet (restaurante), cafeteria, área de importados, adega, padaria completa e mais.

Recentemente o Festval anunciou a compra da rede Verde Mais e, com isso, anunciou a inauguração de mais lojas.

Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná.

Além disso, a rede informou que a nova unidade do supermercado Festval em São José dos Pinhais irá gerar aproximadamente 200 empregos diretos. Veja aqui como se candidatar às vagas oferecidas pelo Festval, no site oficial do Festval.

A loja está sendo construída na Rua Veríssimo Marques, 1190, no Centro de São José dos Pinhais.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?