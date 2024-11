Rede inaugura quatro supermercados de uma vez só em Curitiba

A rede de supermercados Festval inaugura simultaneamente 4 lojas em Curitiba nesta terça-feira (26). Recentemente a empresa anunciou a incorporação das unidades da Verde Mais e após algumas reformas, ajustes na comunicação visual e implementação e processos operacionais, bem como treinamento de equipes, as lojas reabrem com a nova bandeira Festval.

Uma das redes que mais cresce no Paraná, o Festval inaugurou (ou vai inaugurar) sete lojas no último trimestre de 2024. Com isso, a rede chega a 31 unidades no Paraná, com previsão de inauguração de novas unidades em 2025.

Recentemente, foram inauguradas as lojas do Catuaí Shopping, em Cascavel, e de São José dos Pinhais. Já a loja Alto da XV será inaugurada na primeira quinzena de dezembro.

Carlos Beal, diretor Comercial e de Marketing do Festval e presidente da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), afirmou que a expansão do Festval é um marco não apenas para a rede, mas para todo o setor supermercadista paranaense. “Movimentos como esse refletem a força e a capacidade de inovação do nosso segmento, que segue crescendo mesmo diante dos desafios econômicos”, salientou.

Segundo ele, cada nova loja representa novas oportunidades de emprego, mais desenvolvimento para as comunidades locais e um estímulo à competitividade saudável entre as empresas. “Isso fortalece o Paraná como referência nacional em varejo e mostra que o setor supermercadista está comprometido em atender às expectativas dos consumidores, sempre com qualidade e excelência”, pontou.

Novas lojas Festval Verde Mais que abrem nesta terça

Festval Verde Mais Xaxim – R. Francisco Derosso, 481 – Xaxim.

Festval Verde Mais Hauer – Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1315 – Hauer.

Festval Verde Mais Vila Izabel – Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 493 – Vila Izabel.

Festval Verde Mais Cabral – Av. Anita Garibaldi, 1060 – Cabral.